Затор на "Верхнем Ларс" за сутки увеличился до 1600 машин

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На пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии разрешения на выезд в Грузию ожидают водители и пассажиры 1600 машин. Некоторые из них в сети рассказали, что очереди из автомобилей образовались и на грузинской стороне.

Как информировал "Кавказский узел", 23 ноября на пункте пропуска "Верхний Ларс" образовалась пробка из 1236 автомобилей.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

На КПП "Верхний Ларс" на 10.45 мск разрешения на выезд в Грузию ожидают водители и пассажиры 1600 автомобилей, сообщается на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.

Некоторые из них в телеграм-канале "Верхний Ларс. Чат" рассказали, что на Военно-Грузинской дороге скопление машин наблюдается и с грузинской стороны.

"Доброе утро. Что с погодой на перевале, дорога открыта? Напишите, пожалуйста, выехать хотим сейчас", – написал Арден.

"Дорога и граница открыты. Погода хорошая", – ответил ему пользователь с ником OD.

"Подскажите, что за пробка на перевал со стороны Тбилиси?" – спросил Алексей.

О том, что на Военно-Грузинской дороге очереди, подтвердили и пользователи группы "Верхний Ларс (Крестовый перевал)" в соцсети "ВКонтакте".

"Здравствуйте. Подскажите граница открыта Россия– Грузия?" – поинтересовалась Елена Голубева.

"Всё штатно, движение открыто для всех категорий транспортных средств, очереди небольшие. На перевале без осадков, возможен снег", – ответила ей Светлана Кевхишвили.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда облачная погода при температуре воздуха +7 градусов, скорость ветра 3 метра в секунду. В ночь на 25 ноября осадков ожидается переменная облачность, температура воздуха понизится до +3 градусов, скорость ветра возрастет до 5 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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