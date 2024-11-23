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11:06, 23 ноября 2024

Более 1200 автомобилей стоят в пробке на КПП "Верхний Ларс"

Верхний Ларс. Кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=nrY6HAhvCvA

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Разрешения на выезд в Грузию на пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии ожидают водители и пассажиры 1236 автомобилей.

По данным, опубликованным на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии, на 11.00 мск на КПП "Верхний Ларс" разрешения на выезд в Грузию ожидают водители 1236 машин.

"Кавказский узел" также писал, что 17 ноября на "Верхнем Ларсе" скопилась очередь из более 2000 автомобилей.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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Автор: "Кавказский узел"

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