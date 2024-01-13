Приостановлено движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге

13 января 2024, 04:58

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Из-за плохой погоды в Грузии движение грузового транспорта по Военно-Грузинской дороге временно запрещено, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", движение автотранспорта по Военно-Грузинской дороге регулярно приостанавливается из-за ухудшения погоды. Так, 9 января вводились ограничения для проезда большегрузного транспорта.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Военно-Грузинская дорога закрыта для движения большегрузного транспорта с вечера 12 января. Ограничения связаны с ухудшением погоды в Грузии и рекомендациями пограничной полиции соседней страны, сообщило управление МЧС России по Северной Осетии.

В сообщении на сайте ведомства отмечается, что ограничения введены на участке от Владикавказа до населенного пункта Ларс с 19.20 мск 12 января до особого распоряжения.

В электронной очереди на сайте Центра организации дорожного движения Северной Осетии указано, что проезда через КПП "Верхний Ларс" ожидают 107 грузовых автомобилей

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в грузинском селе Степанцминда переменная облачность, температура воздуха составляет -10 градусов, скорость ветра – 3 метра в секунду. В ночь на 14 января ожидается снег, температура воздуха понизится до -11 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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