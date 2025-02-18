RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
21:43, 18 февраля 2025

Восемь бойцов из Астраханской области убиты в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Иван Бирюков, Виталий Бондарев, Денис Бирюков, Рафаэль Кафизов, Кирилл Бареев, Владимир Костин, Бекбулат Байситов и Сергей Скрипченков убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 452 бойца из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 14 февраля власти сообщили о как минимум 444 убитых в ходе военной операции на Украине бойцах из Астраханской области.

Иван Бирюков убит в военной операции на Украине 15 сентября 2024 года, сообщила сегодня администрация Енотаевского района, отчитываясь о похоронах 19-летнего бойца, который заключил контракт в августе 2024 года.

Ранее районные власти сообщали, что 29 декабря 2024 года убит мобилизованный врач Виталий Бондарев, 29 мая 2024 года - контрактник Денис Бирюков,  в октябре 2024 года - контрактник Рафаэль КаФизов, 15 октября 2024 года - 20-летний контрактник Кирилл Бареев, а также Владимир Костин, Бекбулат Байситов, Сергей Скрипченков.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 452 бойцов из Астраханской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Мы недавно обновили приложение на Android, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play, так и на страницах КУ в соцсетях. Также вы можете скачать наше мобильное приложение для IOS. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
02:11, 17 февраля 2025
Кубань попала в число лидеров рейтинга регионов по качеству жизни
Спецоперация на Украине. Скриншот видео https://function.mil.ru
15:02, 14 февраля 2025
Власти признали убитыми на Украине 5850 бойцов с юга России
10:30, 14 февраля 2025
Контрактник из Володарского района убит на Украине
Поврежденная автобусная остановка в Астрахани. 12 февраля 2025 г. Скриншот видео Punkt-a.info
13:45, 13 февраля 2025
Астраханцы потребовали от властей решить проблему с вандализмом
Военный на СВО. Иллюстрация создана с помощью программы Copilot
00:55, 13 февраля 2025
Военный из Астраханской области убит на Украине
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
19:17, 29 января 2025
Ветер с Апшерона
7
Лежите в шезлонгах и не упадете с большой высоты
Фото
10:05, 23 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
34
Кому нужны извинения после стрельбы по автобусу? Зачем вообще слова преступников в таких случаях?
Фото
18:19, 5 сентября 2022
Чечня инсайд
41
Российская исламофобия на Кавказе. В Астраханском медуниверситете официально дискриминируют мусульманок
Все блоги
Справочник
Бадра Гунба, Адгур Ардзинба. Фото: https://mineconom-ra.org, https://apsnypress.info Главное о втором туре президентских выборов в Абхазии

Избирательный участок. Скриншот https://apsnypress.info/ru/home/novosti/item/13906-vybory-prezidenta-abkhazii-projdut-15-fevralya Досрочные выборы президента Абхазии

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Блогеры
Фото
19:17, 29 января 2025
Ветер с Апшерона
7
Лежите в шезлонгах и не упадете с большой высоты
Фото
09:09, 24 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
"Детская свадьба" в Астрахани и как быть с цыганами, которым закон не писан?
Фото
10:05, 23 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
34
Кому нужны извинения после стрельбы по автобусу? Зачем вообще слова преступников в таких случаях?
Фото
09:24, 26 ноября 2021
BERG...man Tbilisi
63
"Свирепые горцы" из Дагестана жестоко избили женщин в кафе. "Сытая свинья" и сюсюканье!
Фото
08:24, 22 августа 2020
BERG...man Tbilisi
48
Лукашенка, Навальный, "гражданин поэт", НЛО Пашаев и Добровинский из фильма "Воры в законе"?
Аналитика
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
Темы дня
Мохйаддин Оруджев. Фото: https://turan.az/ru/politika/na-processe-po-delu-moxiaddina-orudzeva-789822
18 февраля 2025, 18:26
Прокурор потребовал для Оруджева семь лет заключения

Тархан Эльдукаев. Фото: из личного архива Тархана Эльдукаева https://islamnews.ru/
18 февраля 2025, 13:34
Следователи ограничили защите Эльдукаева сроки изучения дела

Бадра Гунба. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=07Tj5kdbThQ
18 февраля 2025, 12:14
Гунба заявил о попытке сорвать второй тур выборов

Алибулат Магомедов. Фото: МВД России
18 февраля 2025, 09:46
Дагестанский чиновник явился с повинной после перестрелки в Махачкале

У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Показать больше