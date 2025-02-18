Восемь бойцов из Астраханской области убиты в военной операции

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Иван Бирюков, Виталий Бондарев, Денис Бирюков, Рафаэль Кафизов, Кирилл Бареев, Владимир Костин, Бекбулат Байситов и Сергей Скрипченков убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 452 бойца из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 14 февраля власти сообщили о как минимум 444 убитых в ходе военной операции на Украине бойцах из Астраханской области.

Иван Бирюков убит в военной операции на Украине 15 сентября 2024 года, сообщила сегодня администрация Енотаевского района, отчитываясь о похоронах 19-летнего бойца, который заключил контракт в августе 2024 года.

Ранее районные власти сообщали, что 29 декабря 2024 года убит мобилизованный врач Виталий Бондарев, 29 мая 2024 года - контрактник Денис Бирюков, в октябре 2024 года - контрактник Рафаэль КаФизов, 15 октября 2024 года - 20-летний контрактник Кирилл Бареев, а также Владимир Костин, Бекбулат Байситов, Сергей Скрипченков.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 452 бойцов из Астраханской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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