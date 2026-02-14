Мобилизованный из Астраханской области убит в военной операции

Арстанбек Азбергенов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 707 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 14 февраля были официально признаны убитыми в военной операции не менее 706 бойцов из Астраханской области.

Арстанбек Азбергенов убит в зоне СВО, ему было 50 лет, сообщила сегодня администрация Красноярского округа Астраханской области.

Боец родом из поселка Верхний Бузан.В октябре 2022 года в рамках частичной мобилизации был призван на военную службу, говорится в сообщении в Telegram-канале окружной администрации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 707 бойцов из Астраханской области.

Ранее о смерти участников СВО из Красноярского округа стало известно 6 января. Тогда власти сообщили, что в военной операции убиты Екпин Давлеткалиев и Мукси Алиев.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Удостоверение ветерана боевых действий было выдано только потому, что Василий успел прослужить в ВДВ три месяца по контракту от ВЧ в Одинцово", - рассказала, в частности, родственница одного из них.