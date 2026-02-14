Три бойца из Астраханской области убиты на Украине
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Арстанбек Мухамбетов, Рамиль Дусембаев и Дмитрий Дорондов из Володарского района убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции признаны убитыми в ней не менее 706 бойцов из Астраханской области.
Как писал "Кавказский узел", к 9 февраля были официально признаны убитыми в военной операции не менее 703 бойцов из Астраханской области.
В Володарском районе прошло прощание с земляками-военнослужащими Арстанбеком Мухамбетовым, Рамилем Дусембаевым и Дмитрием Дорондовым, убитыми в военной операции, сообщила 13 февраля в своем телеграм-канале районная администрация.
Арстанбек Мухамбетов родился в 1978 году, работал на рыбокомбинате, а осенью 2022 года "принял решение" отправиться в зону военной операции. Он был убит 19 января 2026 года "при исполнении боевого задания", говорится в публикации.
Рамиль Дусембаев родился в 2006 году в селе Цветное, работал рыбаком в рыболовецком колхозе. В июле 2024 года он был призван на срочную военную службу, а в октябре 2024 года "добровольно принял решение" отправиться в зону военной операции. 20-летний Дусембаев был убит 26 января 2026 года.
Дмитрий Дорондов родился в 1989 году, он работал вахтовым методом за пределами Астраханской области, а в марте 2025 года подписал контракт с Минобороны. Он был убит 15 июля 2025 года, сообщили районные власти.
Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 706 бойцов из Астраханской области.
Ранее о смерти участника СВО из Володарского района стало известно 4 февраля. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Аслан Даулетов.
"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Удостоверение ветерана боевых действий было выдано только потому, что Василий успел прослужить в ВДВ три месяца по контракту от ВЧ в Одинцово", - рассказала, в частности, родственница одного из них.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.