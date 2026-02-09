Три бойца из Астраханской области убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Андрей Кириченко, Никита Серегин и Анатолий Марков из Икрянинского района убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции признаны убитыми в ней не менее 703 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 6 февраля были официально признаны убитыми в военной операции не менее 700 бойцов из Астраханской области.

Более 8600 бойцов с юга России официально признаны убитыми в зоне СВО Не менее 4229 бойцов из СКФО и 4373 - из ЮФО власти и силовики признали убитыми в ходе военной операции на Украине.

В Икрянинском районе переданы награды близким бойцов, убитых в военной операции, сообщила в своем телеграм-канале районная администрация.

В публикации названы убитыми Андрей Кириченко, Никита Серегин и Анатолий Марков. Андрей Кириченко погиб "при выполнении специальной боевой задачи" в апреле 2024 года, отметила пресс-служба администрации, не сообщив других подробностей о нем.

Никита Серегин, 1986 года рождения, в апреле 2025 года заключил контракт с Минобороны. "Ефрейтор, стрелок войсковой части 82717 Никита Алексеевич погиб при выполнении боевой задачи", - отмечается в публикации.

Подробностей биографии Маркова администрация не привела, отметив лишь, что тот "признан погибшим во время специальной военной операции на территории Донецкой Народной республики".

О смерти бойца из Икрянинского района стало известно также 6 февраля. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Даниил Кулагин.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 703 бойцов из Астраханской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, лишь одна из трех семей, в которых бойцы погибли до присоединения ЛНР и ДНР к России, получила выплаты.