Три бойца из Астраханской области убиты на Украине
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Андрей Кириченко, Никита Серегин и Анатолий Марков из Икрянинского района убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции признаны убитыми в ней не менее 703 бойцов из Астраханской области.
Как писал "Кавказский узел", к 6 февраля были официально признаны убитыми в военной операции не менее 700 бойцов из Астраханской области.
В Икрянинском районе переданы награды близким бойцов, убитых в военной операции, сообщила в своем телеграм-канале районная администрация.
В публикации названы убитыми Андрей Кириченко, Никита Серегин и Анатолий Марков. Андрей Кириченко погиб "при выполнении специальной боевой задачи" в апреле 2024 года, отметила пресс-служба администрации, не сообщив других подробностей о нем.
Никита Серегин, 1986 года рождения, в апреле 2025 года заключил контракт с Минобороны. "Ефрейтор, стрелок войсковой части 82717 Никита Алексеевич погиб при выполнении боевой задачи", - отмечается в публикации.
Подробностей биографии Маркова администрация не привела, отметив лишь, что тот "признан погибшим во время специальной военной операции на территории Донецкой Народной республики".
О смерти бойца из Икрянинского района стало известно также 6 февраля. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Даниил Кулагин.
Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 703 бойцов из Астраханской области.
"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, лишь одна из трех семей, в которых бойцы погибли до присоединения ЛНР и ДНР к России, получила выплаты.
