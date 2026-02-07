52 дрона сбиты в трех регионах ЮФО

Военные минувшей ночью сбили 45 беспилотников в Волгоградской области, шесть в Ростовской и один в Астраханской. Ограничения, введенные в аэропорту Волгограда для безопасности полетов, отменены.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью были сбиты беспилотники в четырех районах Ростовской области: Чертковском, Боковском, Кашарском и Шолоховском, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, отметил он.

Около полуночи была приостановлена работа аэропорта Волгограда. Росавиация пояснила, что ограничения введены для безопасности полетов.

С 23.00 мск 6 февраля до 7.00 мс средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 82 украинских беспилотника, в том числе 45 в Волгоградской области, шесть в Ростовской и один в Астраханской, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

Согласно публикации, остальные дроны сбиты за пределами СКФО и ЮФО: в Брянской, Саратовской, Орловской, Тверской, Курской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Липецкой и Смоленской областях.

В аэропорту Волгограда сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила в 08.30 мск пресс-служба Росавиации в своем телеграм-канале "Говорит Росавиация".

"Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - поясняется в публикации.

Разговоры о переименовании аэропорта Волгограда в "Сталинград" активно велись еще с 1990-х годов. Однако из "Гумрака" в "Сталинград" аэропорт был переименован только после вмешательства Путина - 29 апреля 2025 года он заявил, что поддерживает инициативу ветеранов и участников СВО, подписав указ о переименовании в тот же день. При этом часть граждан выступала резко против переименования, напоминая, что при Сталине были репрессированы 250 тысяч сталинградцев.

Администрация Волгоградской области и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, по состоянию на 09.45 мск, не сообщили в своих телеграм-каналах о ночной атаке БПЛА.

Напомним, 15 декабря 2025 года в Астраханской области были сбиты 38 беспилотников. Они атаковали "промышленные и энергетические объекты", сообщил в тот день в своем телеграм-канале Игорь Бабушкин. Он назвал это "одной из самых массированных атак со стороны ВСУ на Астраханскую область".

10 января в результате воздушной атаки произошел пожар на нефтебазе в Октябрьском районе Волгоградской области. Он был потушен на следующий день.

14 декабря 2025 года в Урюпинске после атаки БПЛА также произошел пожар на нефтебазе. Были эвакуированы жители домов, прилегающих к нефтебазе.

Оповещения об угрозе атаки дронов в Волгоградской области стали ежедневными, но фактическое появление БПЛА не всегда предваряется предупреждением, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

В Астраханской и Волгоградской областях, как и в других регионах ЮФО и СКФО, запрещена съемка атак дронов и их последствий. Эти запреты противоречат Конституции, гарантирующей недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации, указали юристы.