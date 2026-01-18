Жильцы пятиэтажки в Беслане эвакуированы после атаки дронов
70 человек эвакуированы в Беслане из пятиэтажного дома, на крышу которого упали обломки беспилотника, одному из людей потребовалась медпомощь. Минобороны отчиталось о 21 сбитом дроне в пяти регионах СКФО и ЮФО.
Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью воздушная атака произошла в Милютинском районе и в Каменске-Шахтинском, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Он не уточнил, с применением беспилотников или других средств велась воздушная атака.
В Ростовской области введен запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора региона.
В Беслане обломки БПЛА упали на крышу пятиэтажного жилого дома, сообщил в 07.05 мск в своем телеграм-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
Повреждены крыша и окна здания
"Экстренно эвакуированы 70 человек, один из них обратился за медицинской помощью. Повреждены крыша и окна здания. Возгорания не произошло. На месте работают экстренные службы", - написал он.
В предыдущий раз Северная Осетия подверглась атаке в ночь на 7 января, тогда в республике был сбит один беспилотник.
21 беспилотник сбит за ночь в пяти регионах СКФО и ЮФО
C 23.00 мск 17 января до 7.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 63 украинских беспилотника, в том числе шесть в Ростовской области, шесть в Северной Осетии, по четыре в Астраханской и Волгоградской областях, один в Ставропольском крае и один над акваторией Азовского моря, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.
Согласно публикации, остальные дроны сбиты в Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Рязанской областях и в Крыму.
Администрация Волгоградской области и губернаторы Астраханской области и Ставрополья, по состоянию на 08.50 мск, не сообщили в своих телеграм-каналах о последствиях атак. При этом в телеграм-канале губернатора Ставрополья в 08.47 мск размещено уведомление об отмене объявленной ночью угрозы атаки беспилотников.
Напомним, в Ростове-на-Дону 14 января в результате воздушной атаки произошли пожары в домах и на промышленном объекте. Один человек погиб и четыре, в том числе четырехлетний ребенок, были госпитализированы с ранениями. Военные в тот день отчитались о 25 беспилотниках, сбитых в регионе.
Спустя три дня жильцы пожаловались, что не могут забрать свои вещи из квартир. Власти объяснили недопуск жильцов угрозой обрушения подъезда.
13 января в Таганроге в результате атаки погибла женщина. Также были повреждены восемь жилых домов, два промышленных объекта и шесть автомобилей. Власти пообещали помощь всем пострадавшим.
Повреждения автомобилей неоднократно фигурировали в сводках о последствиях атак БПЛА в Ростовской области, но до декабря 2025 года компенсации за них не были предусмотрены. Лишь после того, как житель Таганрога, лишившийся автомобиля, задал на прямой линии с губернатором вопрос о выплатах, власти определили порядок компенсаций автовладельцам. Документ предусматривает выплату до 500 тысяч рублей за поврежденный автомобиль и до миллиона за уничтоженный.
