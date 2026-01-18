×

Кавказский узел

RU
Лента новостей
08:55, 18 января 2026

Жильцы пятиэтажки в Беслане эвакуированы после атаки дронов

БПЛА над городом. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

70 человек эвакуированы в Беслане из пятиэтажного дома, на крышу которого упали обломки беспилотника, одному из людей потребовалась медпомощь. Минобороны отчиталось о 21 сбитом дроне в пяти регионах СКФО и ЮФО.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью воздушная атака произошла в Милютинском районе и в Каменске-Шахтинском, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Он не уточнил, с применением беспилотников или других средств велась воздушная атака.

В Ростовской области введен запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора региона.

В Беслане обломки БПЛА упали на крышу пятиэтажного жилого дома, сообщил в 07.05 мск в своем телеграм-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Повреждены крыша и окна здания

"Экстренно эвакуированы 70 человек, один из них обратился за медицинской помощью. Повреждены крыша и окна здания. Возгорания не произошло. На месте работают экстренные службы", - написал он.

В предыдущий раз Северная Осетия подверглась атаке в ночь на 7 января, тогда в республике был сбит один беспилотник.

Юноша снимает на мобильный телефон летящий беспилотник. Изображение создано
22:58 30.08.2025
Юристы указали на противоречия запрета съемки атак дронов Конституции
Запреты съемки атак дронов и их последствий, введенные в Волгоградской, Ростовской, Астраханской областях, а также в Калмыкии, Адыгее и Северной Осетии, вступают в противоречие с закрепленными в Конституции нормами, гарантирующими недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации.

21 беспилотник сбит за ночь в пяти регионах СКФО и ЮФО

C 23.00 мск 17 января до 7.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 63 украинских беспилотника, в том числе шесть в Ростовской области, шесть в Северной Осетии, по четыре в Астраханской и Волгоградской областях, один в Ставропольском крае и один над акваторией Азовского моря, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

Согласно публикации, остальные дроны сбиты в Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Рязанской областях и в Крыму.

Администрация Волгоградской области и губернаторы Астраханской области и Ставрополья, по состоянию на 08.50 мск, не сообщили в своих телеграм-каналах о последствиях атак. При этом в телеграм-канале губернатора Ставрополья в 08.47 мск размещено уведомление об отмене объявленной ночью угрозы атаки беспилотников.

Напомним, в Ростове-на-Дону 14 января в результате воздушной атаки произошли пожары в домах и на промышленном объекте. Один человек погиб и четыре, в том числе четырехлетний ребенок, были госпитализированы с ранениями. Военные в тот день отчитались о 25 беспилотниках, сбитых в регионе.

Спустя три дня жильцы пожаловались, что не могут забрать свои вещи из квартир. Власти объяснили недопуск жильцов угрозой обрушения подъезда.

13 января в Таганроге в результате атаки погибла женщина. Также были повреждены восемь жилых домов, два промышленных объекта и шесть автомобилей. Власти пообещали помощь всем пострадавшим.

Повреждения автомобилей неоднократно фигурировали в сводках о последствиях атак БПЛА в Ростовской области, но до декабря 2025 года компенсации за них не были предусмотрены. Лишь после того, как житель Таганрога, лишившийся автомобиля, задал на прямой линии с губернатором вопрос о выплатах, власти определили порядок компенсаций автовладельцам. Документ предусматривает выплату до 500 тысяч рублей за поврежденный автомобиль и до миллиона за уничтоженный.

Автор: "Кавказский узел"

