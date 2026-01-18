Воздушная атака зафиксирована в Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Воздушная атака произошла минувшей ночью в Милютинском районе и Каменске-Шахтинском.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 17 января в Ростовской области были сбиты четыре беспилотника. Атака произошла в Шолоховском и Кашарском районах, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Утром того же дня была зафиксирована еще одна воздушная атака - в Верхнедонском и Шолоховском районах.

Минувшей ночью воздушная атака отражена в двух муниципалитетах в Ростовской области - в Милютинском районе и в Каменске-Шахтинском, сообщил в 06.02 мск Юрий Слюсарь.

"Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, будет уточняться", - написал он в своем телеграм-канале. Чиновник не уточнил, с применением беспилотников или других средств велась воздушная атака.

Администрация Каменска-Шахтинского, по состоянию на 06.56 мск, не сообщила в своем телеграм-канале об атаке и ее последствиях.

В Ростовской области введен запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора региона.

Напомним, 14 января в результате воздушной атаки произошли пожары в домах и на промышленном объекте в Ростове-на-Дону. Один человек погиб и четыре, в том числе четырехлетний ребенок, были госпитализированы с ранениями. Военные в тот день отчитались о 25 беспилотниках, сбитых в регионе.

13 января в Таганроге в результате атаки погибла женщина. Также были повреждены восемь жилых домов, два промышленных объекта и шесть автомобилей. Власти пообещали помощь всем пострадавшим.

Повреждения автомобилей неоднократно фигурировали в сводках о последствиях атак БПЛА в Ростовской области, но до декабря 2025 года компенсации за них не были предусмотрены. Лишь после того, как житель Таганрога, лишившийся автомобиля, задал на прямой линии с губернатором вопрос о выплатах, власти определили порядок компенсаций автовладельцам. Документ предусматривает выплату до 500 тысяч рублей за поврежденный автомобиль и до миллиона за уничтоженный.