Трое молодых людей оштрафованы за танцы у собора в Новочеркасске
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В Ростовской области троих молодых людей привлекли к ответственности за видео с танцами у православного храма. Участники инцидента извинились в полиции за свои действия.
В Новочеркасске полицейские задержали двух мужчин и одну девушку за танцы напротив Вознесенского кафедрального собора, которые они записали на видео.
В июне 2025 года четверо жителей Ставрополья осуждены за лезгинку у Вечного огня. Троих обвиняемых суд приговорил к одному году и шести месяцам лишения свободы, еще один приговорен к году заключения. В июне 2024 года силовики после извинений отпустили молодых людей, станцевавших лезгинку в Пятигорске в день атаки боевиков в Дагестане, обошлось без уголовного дела, сообщил представитель дагестанской общины. В апреле 2024 года Софья Бургер из Краснодара была приговорена к 440 часам обязательных работ. Суд признал ее виновной в оскорблении чувств верующих за танцы на кладбище.
Танцы у здания собора вызвали негативную реакцию жителей города и обсуждение в социальных сетях, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.
На записи видно, как на фоне храма стоит белая Skoda Octavia, рядом с которой сначала танцует девушка, а затем двое молодых людей танцуют что-то похожее на лезгинку.
После этого полицейские установили личности и задержали "нарушителей". Как отметила Ирина Волк, снятая в ролике машина стояла в месте, где этого делать нельзя. Нарушители вину признали. "По результатам проверки полицейскими в отношении одного из задержанных составлены протоколы о несоблюдении дорожной разметки и требований знаков, в отношении остальных – протоколы о мелком хулиганстве", - говорится в сообщении представителя МВД.
Ирина Волк опубликовала видео извинений двух мужчин, которые обязались не повторять подобные действия в будущем.
"15-го числа в интернете было опубликовано видео с моим участием и моими товарищами. На видео мы вели себя некорректно, осознаем свою вину, приносим свои извинения и обязуемся больше такого не делать", - заявили участники инцидента на видео.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.