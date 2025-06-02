Четверо жителей Ставрополья осуждены за лезгинку у Вечного огня

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Суд в Ставропольском крае назначил сроки заключения четверым молодым людям, обвиненным в осквернении символа воинской славы в селе Грушевском.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2023 года Следком Ставрополья отчитался о возбуждении уголовного дела против четверых молодых людей, которые станцевали лезгинку на братской могиле у Вечного огня в селе Грушевском. Дело брал на личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Все задержанные оказались жителями села Грушевское, на тот момент им было от 17 до 20 лет. Сообщалось, что 27 декабря 2023 года один из молодых людей снял обувь и поставил ее к символу Вечного огня, а второй включил на телефоне лезгинку, после чего первый молодой человек начал танцевать. Третий молодой человек снимал происходящее на видео, а четвертый стоял рядом и ел семечки. Дело было возбуждено по части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

Суд вынес приговор четверым обвиняемым, признав их виновными в групповом осквернении символов воинской славы России.

Согласно версии обвинения и суда, в конце декабря 2023 года они “включили музыку и станцевали национальный танец” на памятнике “Братская могила красных партизан, воинов Советской армии и мирных жителей, павших смертью храбрых в годы Гражданской и Великой Отечественной войн”, говорится в сообщении, распространенном сегодня краевым управлением Следкома.

Троих обвиняемых суд приговорил к одному году и шести месяцам лишения свободы, еще один приговорен к году заключения. Все четверо будут отбывать наказание в колонии-поселении. Признали ли они свою вину, в ведомстве не уточнили.

В сообщении отмечается, что приговор еще не вступил в законную силу. В картотеке Александровского районного суда Ставропольского края информация по делу по состоянию на 18.45 мск сегодня недоступна.

В пресс-релизе о приговоре, который распространила сегодня прокуратура края, говорится, что приговор вынесен “в Ставрополе”, однако не уточняется, каким судом. Комментариями обвиняемых или их адвокатов относительно планов обжаловать приговор “Кавказский узел” пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что в сентябре 2024 года был задержан 37-летний мужчина в осквернении Вечного огня в Невинномысске. В качестве меры пресечения ему назначили домашний арест.

В марте 2024 года силовики задержали одного жителя Северного Кавказа и объявили в розыск еще двоих после того, как все трое осквернили Вечный огонь в Невинномысске. 28 марта 2022 года стало известно, что в Невинномысске задержаны три человека, которые справили нужду в Вечный огонь.

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