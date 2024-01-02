Бастрыкин заинтересовался осквернением мемориала на Ставрополье

02 января 2024, 03:59

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Глава Следкома Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела об осквернении мемориала воинской славы в Александровском округе Ставрополья.

Как информировал "Кавказский узел", 31 декабря стало известно, что уголовное дело возбудили на четверых молодых людей, которые станцевали лезгинку на братской могиле у Вечного огня в селе Грушевском Александровского округа.

Председатель Следкома Александр Бастрыкин запросил доклад по делу об осквернении памятника "Братская могила" на Ставрополье, посвященному павшим смертью храбрых в годы Гражданской и Великой Отечественной войн. Дело взято на личный контроль, передал 1 января "Блокнот Ставрополь" со ссылкой на пресс-службу Следкома.

Все задержанные являются жителями села Грушевское в возрасте от 17 до 20 лет. Все они задержаны, отметили "Кавказ. Реалии"*.

"Кавказский узел" также писал, что 13 июля силовики завели уголовное дело на уроженца Ярославской области после того, как он прикурил от мемориала "Вечный огонь" в Волгограде.

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