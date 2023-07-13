13 июля 2023, 07:41

Прикуривание от Вечного огня в Волгограде привело к уголовному делу

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Силовики завели уголовное дело на уроженца Ярославской области после того, как он прикурил от мемориала "Вечный огонь" в Волгограде.

По версии следствия, 29-летний уроженец Ярославской области прикурил сигарету от Вечного огня братской могилы на Аллее Героев, которая находится в центре Волгограда. Это зафиксировала камеры наблюдения.

В отношении уроженца Ярославской области было заведено уголовное дело по статье 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения, предусматривает до пяти лет заключения, – прим. "Кавказского узла"), передал 12 июля "Коммерсант" со ссылкой на управление МВД по Волгограду.

"Кавказский узел" также писал, что 23 мая силовики отчитались ,что начали проверку  сообщений жителей Камышина о сожжении венков в Вечном огне.

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Примечание:

"Уроженцы Дагестана обвинены по делу об осквернении Вечного огня в Нефтекумске", "Вандалы осквернили Вечный огонь в Моздоке", "Три человека задержаны по делу об осквернении мемориала в Буденновске".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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