31 декабря 2023, 05:25

Четверо молодых людей заподозрены в осквернении воинского мемориала на Ставрополье

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовное дело возбудили на четверых молодых людей, которые станцевали лезгинку на братской могиле у Вечного огня в селе Грушевском.

В селе Грушевском Александровского округа Ставропольского края задержаны четверо молодых людей.

По данным следствия, инцидент произошел 27 декабря. Четверо молодых людей 17-и, 18-и, 19-и и 20-и лет пришли к памятнику, расположенному на улице Пролетарской. Один их них снял обувь и поставил ее к символу Вечного огня. Второй включил на телефоне лезгинку. После этого первый молодой человек начал танцевать, пишет 30 декабря "Рен-ТВ".

Третий молодой человек снимал происходящее на видео, а четвертый не принимал непосредственного участия в выступлении - он стоял рядом и ел семечки.

Силовики вычислили всех четверых участников, задержали и допросили. Против них возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), пишет телеграм-канал ASTRA.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в ноябре в отношении двух проживающих в Волгограде студенток было заведено уголовное дело за то, что они прикурили сигареты от Вечного огня.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Уроженцы Дагестана обвинены по делу об осквернении Вечного огня в Нефтекумске", "Вандалы осквернили Вечный огонь в Моздоке", "Три человека задержаны по делу об осквернении мемориала в Буденновске".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

31 декабря 2023, 06:23

31 декабря 2023, 04:26

31 декабря 2023, 03:27

31 декабря 2023, 02:28

31 декабря 2023, 01:29

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи