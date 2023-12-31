Четверо молодых людей заподозрены в осквернении воинского мемориала на Ставрополье

31 декабря 2023, 05:25

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Уголовное дело возбудили на четверых молодых людей, которые станцевали лезгинку на братской могиле у Вечного огня в селе Грушевском.

В селе Грушевском Александровского округа Ставропольского края задержаны четверо молодых людей.

По данным следствия, инцидент произошел 27 декабря. Четверо молодых людей 17-и, 18-и, 19-и и 20-и лет пришли к памятнику, расположенному на улице Пролетарской. Один их них снял обувь и поставил ее к символу Вечного огня. Второй включил на телефоне лезгинку. После этого первый молодой человек начал танцевать, пишет 30 декабря "Рен-ТВ".

Третий молодой человек снимал происходящее на видео, а четвертый не принимал непосредственного участия в выступлении - он стоял рядом и ел семечки.

Силовики вычислили всех четверых участников, задержали и допросили. Против них возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), пишет телеграм-канал ASTRA.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в ноябре в отношении двух проживающих в Волгограде студенток было заведено уголовное дело за то, что они прикурили сигареты от Вечного огня.

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