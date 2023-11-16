Вечный огонь в Волгограде. Скриншот видео ttps://www.youtube.com/watch?v=m885Lf3WdnU

16 ноября 2023, 14:19

Прикуривание от Вечного огня обернулось уголовным делом двум волгоградкам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полицейские завели уголовное дело в отношении двух проживающих в Волгограде студенток, которые прикурили сигареты от Вечного огня.

По версии следствия, две студентки прикурили сигареты от Вечного огня братской могилы на Аллее Героев в Волгограде и после этого были задержаны.

Студенткам грозит наказание от штрафа в 40 тысяч рублей до трех месяцев ареста, отметили в пресс-службе МВД по Волгоградской области, сообщение которой сегодня привело в своем телеграм-канале агентство ТАСС.

К публикации прикреплен ролик, на котором показаны две девушки, они подходят к Вечному огню и присаживаются около него, затем к ним подходят двое полицейских. После этого девушки уходит вместе с силовиками. Звуковое сопроводжение в ролике отсуствует.

Инцидент произошел 15 ноября около полуночи, дело взято на контроль прокуратурой Волгоградской области. 21-летняя и 24-летняя жительницы Волгограда подозреваются по части 2 статьи 244 УК РФ "Осквернение мест захоронения" (предусматривает до 5 лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла"), привела сегодня "Высота 102" комментарий официального представителя прокуратуры Волгоградской области Оксаны Чередининой.

"Кавказский узел" также писал, что 13 июля силовики завели уголовное дело на уроженца Ярославской области после того, как он также прикурил от мемориала "Вечный огонь" в Волгограде.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Уроженцы Дагестана обвинены по делу об осквернении Вечного огня в Нефтекумске", "Вандалы осквернили Вечный огонь в Моздоке", "Три человека задержаны по делу об осквернении мемориала в Буденновске".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

16 ноября 2023, 13:39

16 ноября 2023, 12:51

16 ноября 2023, 11:59

16 ноября 2023, 11:07

  • Чиновникам пришлось потратиться на акцию "Дети Чечни – детям Палестины"

    Чеченским чиновникам пришлось потратить до трети месячной зарплаты, покупая детские поделки в ходе акции "Дети Чечни – детям Палестины", рассказали местные госслужащие. Родители воспитанников школ и детсадов заявили, что их дети мастерили поделки с энтузиазмом, а юрист указала, что привлекать детей к политическим акциям незаконно.

16 ноября 2023, 10:09

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи