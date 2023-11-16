Прикуривание от Вечного огня обернулось уголовным делом двум волгоградкам

16 ноября 2023, 14:19

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Полицейские завели уголовное дело в отношении двух проживающих в Волгограде студенток, которые прикурили сигареты от Вечного огня.

По версии следствия, две студентки прикурили сигареты от Вечного огня братской могилы на Аллее Героев в Волгограде и после этого были задержаны.

Студенткам грозит наказание от штрафа в 40 тысяч рублей до трех месяцев ареста, отметили в пресс-службе МВД по Волгоградской области, сообщение которой сегодня привело в своем телеграм-канале агентство ТАСС.

К публикации прикреплен ролик, на котором показаны две девушки, они подходят к Вечному огню и присаживаются около него, затем к ним подходят двое полицейских. После этого девушки уходит вместе с силовиками. Звуковое сопроводжение в ролике отсуствует.

Инцидент произошел 15 ноября около полуночи, дело взято на контроль прокуратурой Волгоградской области. 21-летняя и 24-летняя жительницы Волгограда подозреваются по части 2 статьи 244 УК РФ "Осквернение мест захоронения" (предусматривает до 5 лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла"), привела сегодня "Высота 102" комментарий официального представителя прокуратуры Волгоградской области Оксаны Чередининой.

"Кавказский узел" также писал, что 13 июля силовики завели уголовное дело на уроженца Ярославской области после того, как он также прикурил от мемориала "Вечный огонь" в Волгограде.

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