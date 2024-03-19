19 марта 2024, 05:33

Трое жителей Северного Кавказа обвинены в осквернении Вечного огня в Невинномысске

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Силовики задержали одного жителя Северного Кавказа и объявили в розыск еще двоих после того, как все трое осквернили Вечный огонь в Невинномысске, сообщил Следком.

По версии следствия, трое жителей соседних со Ставропольским краем республик осквернили Вечный огонь у Обелиска "Вечная Слава" в Невинномысске.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 354.1 УК РФ "Осквернение символов воинской славы России, совершенное группой лиц". Один из обвиняемых задержан двое других объявлены в розыск, сообщило 18 марта на своем сайте следственное управление СКР по Ставропольскому краю.

К сообщению прикреплен ролик, на кадрах которого показаны четверо мужчин, стоящие около Вечного огня. Трое из них стоят около самого огня и один из них водит ногой над ним. Четвертый снимает происходящее на камеру мольного телефону, стоя примерно в метре от них.

Комментариев от представителей обвиняемых не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 28 марта стало известно, что в Невинномысске задержаны три человека за то, что справили нужду в Вечный огонь.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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