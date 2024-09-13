13 сентября 2024, 17:48

Подозреваемый по делу об осквернении мемориала в Невинномысске помещен под домашний арест

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики задержали подозреваемого в осквернении Вечного огня в Невинномысске, он помещен под домашний арест, сообщило ФСБ. Он прикурил сигарету от Вечного огня, следует из видео, распространенного следствием.

Следователи подозревают 37-летнего мужчину в осквернении "Вечного огня" в Невинномысске, сообщило сегодня управление Следкома России по Ставропольскому краю (часть  3 статьи 354.1 УК РФ)

По версии следствия, уроженец соседнего региона, ночью 5 сентября в Невинномысске у Обелиска «Вечная Слава», воздвигнутого в память о воинах, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войны, осквернил «Вечный огонь», горящий на территории памятника.

Как следует из приложенного к публикации видео, мужчина подошел к Вечному огню, стал ногами на постамент и присел у него на корточки, протянув правую руку к пламени, затем спустился вниз и отошел на несколько метров. Затем вернулся, присел на корточки и вновь протянул правую руку, в которой держал предмет, похожий на сигарету, к пламени и быстро отошел.

Пресс-служба УФСБ по Ставропольскому краю отчиталась о задержании подозреваемого, он помещен под домашний арест, сообщил сегодня "Блокнот Ставрополь".

К сообщению в Telegram-канале издания приложено видео, на котором силовики, скрутив руки за спиной, ведут мужчину в машину и сажают его на заднее сидение автомобиля.

Как писал "Кавказский узел",  в марте силовики задержали одного жителя Северного Кавказа и объявили в розыск еще двоих после того, как все трое осквернили Вечный огонь в Невинномысске, сообщил Следком. 28 марта 2022 года  стало известно, что в Невинномысске задержаны три человека за то, что справили нужду в Вечный огонь.

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Примечание:

"Житель Кисловодска получил срок за сожжение венков в Вечном огне", "Житель Кисловодска предстанет перед судом за повреждение мемориала", "Дошло до суда дело об осквернении Вечного огня в Нефтекумске".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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