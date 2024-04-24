Жительница Краснодара приговорена к обязательным работам за танцы на кладбище

24 апреля 2024, 06:25

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Софья Бургер из Краснодара приговорена к 440 часам обязательных работ. Суд признал ее виновной в оскорблении чувств верующих за танцы на кладбище.

Ленинский районный суд Краснодара вынес приговор Софье Бургер, признав ее виновной в совершении преступления по части 2 статьи 148 УК РФ 1 .

В конце марта прошлого года Бургер, находясь на территории Всесвятского кладбища в Краснодаре, станцевала на могиле, демонстрировала при этом неприличные жесты и курила сигарету. Видео на камеру мобильного телефона снимал ее муж. Оно было размещено на странице Бургер в соцсети, пишет 23 апреля Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем телеграм-канале.

На суде девушка признала вину и раскаялась в содеянном. При этом она заявила, что ее действия на кладбище задумывались, как выражение негативного отношения к нацизму, а танец и музыкальное сопровождение были отсылкой к тому, что нацизм должен быть похоронен.

Суд назначил Бургер 440 часов обязательных работ, которые могут быть заменены лишением свободы в случае, если она будет злостно уклоняться от них. Приговор вступил в законную силу.

Ранее "Кавказский узел" писал, что жительница Краснодара Софья Бургер была обвинена по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Суд рассмотрел дело 30 мая пришел к выводу, что Софья Бургер на своей странице в соцсети опубликовала "видеозапись, на которой изображен мужчина на фоне Сенатского дворца Кремля, производящий плевок в сторону Кремля в момент взрыва" и посчитал, что эта запись дискредитирует военных. В июне 2023 года Бургер была повторно оштрафована, на этот раз - за публикацию экстремистской символики.

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