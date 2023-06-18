18 июня 2023, 22:46

Софья Бургер повторно оштрафована за публикации в соцсетях

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Жительница Краснодара признана виновной в публикации экстремистской символики. Ранее она была оштрафована за дискредитацию военных.

Как сообщал "Кавказский узел",  жительница Краснодара Софья Бургер была обвинена по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Суд рассмотрел дело 30 мая пришел к выводу, что Софья Бургер на своей странице в соцсети опубликовала "видеозапись, на которой изображен мужчина на фоне Сенатского дворца Кремля, производящий плевок в сторону Кремля в момент взрыва"и посчитал, что эта запись дискредитирует военных.

Новое дело связано также с публикацией в соцсети. По версии следствия и суда, жительница Краснодара разместила в соцсети два поста. Один из них - с детской горкой сине-желтого цвета в сопровождении украинской песни. В суде Бургер признала вину и заявила о раскаянии. Суд оштрафовал жительницу Краснодара на две тысячи рублей, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Напомним, административная и уголовная ответственность за дискредитацию российской армии была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе Краснодарского края, стали подвергаться преследованию по статье 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней для граждан - штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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Примечание:

"Гражданка Украины оштрафована в Сочи за публикацию в соцсети", "Суд в Нальчике отказался рассматривать дело о дискредитации военных", "Силовики обвинили в дискредитации военных жительницу Краснодара".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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