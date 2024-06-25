Танцоры лезгинки в Пятигорске отпущены после извинений

25 июня 2024, 22:15

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Силовики отпустили молодых людей, станцевавших лезгинку в Пятигорске в день атаки боевиков в Дагестане, обошлось без уголовного дела, сообщил представитель дагестанской общины. В танце как таковом нет состава преступления, максимально им может грозить административная ответственность за нарушение общественного порядка, но при наличии политического решения уголовное преследование возможно, подчеркнули юристы.

Как писал "Кавказский узел", мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов призвал наказать исполнителей лезгинки в день атаки боевиков в Дагестане. По его мнению, их следует привлечь к уголовной ответственности.

23 июня, в День Святой Троицы, который является одним из главных христианских праздников, в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагоги и православный храм. Эти атаки стали первыми вооруженными инцидентами в Дагестане более чем за год. Число погибших достигло 21, в ночь на 25 июня один из полицейских умер в больнице.

Адвокат Евгений Смирнов не видит причин для уголовного наказания в отношении молодых людей, станцевавших лезгинку в Пятигорске. "Из уст чиновника не ясно, какой состав преступления он усматривает в танце людей. Кроме того, не ясно, сопровождался ли танец высказываниями и был ли опубликован и с какими комментариями. Лично я не вижу никакого нарушения в танце, каждый имеет право на выражение своего мнения", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В этом деле все будет зависеть от политической воли, если она будет, можно ожидать привлечения их к уголовной ответственности

При этом он отмечает, что силовики при желании могут найти состав преступления в действиях молодых людей. "Современная история неоднократно показывала, что силовики самовольны найти преступления в любом высказывании или в танце, можно вспомнить панк-молебен в храме Христа Спасителя или многочисленные дела за посты в соцсетях. Поэтому в этом деле все будет зависеть от политической воли, если она будет, можно ожидать привлечения их к уголовной ответственности", - указал он.

Юрист Центра защиты прав человека "Мемориал" (Центр защиты прав человека "Мемориал" признан иностранным агентом)" полагает, что молодых людей вряд ли смогут привлечь к уголовной ответственности.

"Здесь возможен второй вариант развития событий в виде привлечения к административной ответственности, если танцами под громкую музыку в ночное время были нарушены тишина и общественный порядок. По данным некоторых СМИ, участников танцев привлекают к ответственности за мелкое хулиганство. Стоит обратить внимание также на видеозаписи, на которых зафиксировано, что некоторые из них в этот момент были на проезжей части дороги", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, в процессе принятия решения также были учтены пояснения молодых людей, которые они дали после задержания. "Ситуация зависит еще и от пояснений участников произошедшего, но крайне сомнительно, что они дадут пояснения о том, что они праздновали и одобряли террор", - отметила она.

Председатель дагестанской общины города Алибег Дибиров сообщил, что инцидент никак не связан с событиями в Дагестане. "Это были молодые ребята разных национальностей, в том числе дагестанцы, которые встретились и в знак радости станцевали лезгинку, абсолютно необдуманно поступили. Мне мэр города позвонил, мы пообщались с этими ребятами, они извинились, поняли свою ошибку. Их уже отпустили, обошлись без уголовного наказания", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла" (к 22.10 мск 25 июня видео извинений танцоров не публиковалось, - прим. "Кавказского узла").

Он подтвердил, что представители общин кавказских народов ведут постоянную работу с молодежью, чтобы не допускать подобных инцидентов. "Если вы посмотрите, то не найдете новостей о лезгинках на улицах города. Мы постоянно работаем с нашей молодежью, общаемся с ними, объясняем и говорим о недопустимости подобных вещей. Это первый такой инцидент за последние годы. Все общины ведут эту работу, мы работаем сообща", - отметил он.

Полиция должна разобраться, если это было связано с событиями в Дагестане, то их надо наказать, потому что это уже не просто нарушение общественного порядка, а демонстрация или акция

Если танец был связан с событиями в Дагестане, то молодых людей стоит наказать строже, чем это обычно делают в случае нарушения общественного порядка, уверен председатель Союза журналистов Ставрополья Василий Балдицын. "В свое время достаточно часто можно было увидеть молодых людей, танцующих лезгинку на улицах города. Но когда стало понятно, что это не только проявление чувств, но и демонстрация чего-то, то были приняты определённые меры, после чего молодые люди перестали танцевать лезгинку на площадях и улицах ставропольских городов. В данном случае полиция должна разобраться, если это было связано с событиями в Дагестане, то их надо наказать, потому что это уже не просто нарушение общественного порядка, а демонстрация или акция", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, лезгинка в Пятигорске была воспринята обществом крайне негативно. "Даже мусульмане возмущаются, в том числе и те, кто очень любит лезгинку. Дело в том, что в последние годы представители общин кавказских народов постоянно ведут воспитательные беседы с молодыми парнями, работают над их поведением, и все мы замечаем результат. Видимо, с этими ребятами надо было чаще общаться", - отметил он.

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