Сотрудник правоохранительных органов на месте нападения боевиков. Дагестан, 23 июня 2024 г. Фото: http://nac.gov.ru

25 июня 2024, 11:32

Число жертв нападения боевиков в Дагестане возросло до 21

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В Дагестане в больнице умер полицейский, участвовавший в отражении нападения боевиков. Общее количество погибших силовиков и мирных жителей достигло 21.

Как информировал "Кавказский узел", 24 июня Минздрав Дагестана сообщил, что в результате атаки боевиков погибли 20 человек и еще 46 получили ранения.

В ночь на 25 июня в больнице умер полицейский, принимавший участие в отражении нападения боевиков в Дербенте и Махачкале. Таким образом общее число погибших в результате инцидента возросло до 21, передал сегодня ТАСС со ссылкой на оперативные службы Дербента.

На стационарном лечении остаются 20 пострадавших, им оказана, в том числе хирургическая помощь, привело агентство слова министра здравоохранения России Михаила Мурашко. "Одного пациента мы завтра эвакуируем на площадку Московского центра имени Пирогова", – сказал он.

 Напомним, 23 июня, в христианский праздник Дня Святой Троицы, в Дербенте и Махачкале боевики совершили нападения на синагоги и православный храм. Эти атаки стали первыми вооруженными инцидентами в Дагестане более чем за год. Нападение боевиков на храмы и синагоги прервало 13-месячное затишье в республике. При этом ранее в Дагестане произошел ряд инцидентов, связанных с нападениями на религиозных деятелей и культовые сооружения.

Опрошенные "Кавказским узлом" ветераны спецслужб заявили, что нападения боевиков в Дагестане стали провалом силовых структур, не уделивших должного внимания превентивной работе. 23 июня американский Институт изучения войны заявил, что за нападениями стоит ячейка "Вилаят Кавказ"* – подразделение "Исламского государства"*.

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Примечание:

"Перестрелки в Махачкале испугали горожан", "Меликов привел свои данные о числе погибших во время КТО", "Трехдневный траур объявлен в Дагестане".

Автор: "Кавказский узел"

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