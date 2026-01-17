Жители поврежденного при атаке БПЛА дома в Ростове-на-Дону не могут забрать вещи из квартир

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Спустя три дня после атаки БПЛА жители поврежденного дома в Левенцовском микрорайоне Ростова-на-Дону не могут забрать свои вещи из квартир. Власти объяснили недопуск жильцов в квартиры угрозой обрушения подъезда.

Как писал "Кавказский узел", 14 января в результате воздушной атаки произошли пожары в домах и на промышленном объекте в Ростове-на-Дону. Четыре жителя Ростова-на-Дону и Мясниковского района, в том числе четырехлетний ребенок, получили ранения и были госпитализированы. В областном центре открыт пункт временного размещения для жильцов поврежденного многоквартирного дома в Левенццовском микрорайоне Ростова-на-Дону.

Существует угроза обрушения подъезда поврежденного при атаке беспилотников дома в Левенцовским микрорайоне, сообщил глава Советского района Ростова-на-Дону Никита Паремузов.

"Сейчас существует угроза обрушения пострадавшего подъезда. Поэтому главное – не подвергать угрозе жизни людей. Именно с этим связано то, что вход в квартиры закрыт. Сейчас эксперты работают над тем, как укрепить несущие стены. Как только это будет сделано, можно будет говорить о возможности забрать документы и первоочередное необходимое имущество. Управляющей компанией совместно с полицией организована работа по недопущению мародерства и сохранению имущества собственников", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, рядом с домом, в ближайшей школе был развернут пункт временного размещения, оснащенный всем необходимым. "Жителям пострадавшего дома сразу было предложено жилье маневренного фонда. Жильем маневренного фонда предоставляется городом в тех районах, в которых оно существует в наличии. Т.е. Октябрьском и Пролетарском районах", - сообщил он, отметив, что районная администрация поможет семьям, которые решат воспользоваться жильем маневренного фонда "во временном переводе детей в школы и детские сады по месту временного проживания"

Одна из жительниц поврежденного дома сообщила, что не смогла попасть в квартиру. "Спустя 3 дня нам предложили забрать свои вещи с квартир, все люди подошли к назначенному времени и на этом всё. Ни начальника УК, ни начальника Советского района, ни депутатов Ростова-на-Дону, ни пожарников нет на месте. Помимо этого прямо перед нами пришли двое мужчин и решили заварить дверь пожарной лестницы.Никому до нас нет дела ,нам предлагают временное жилье на Суворовском и больше никаких вариантов. Даже не пытаются предложить жилье на Западном, а в нормальной ситуации на Левенцовке. Как наша администрация это представляет ,как мы должны добираться до работы ,которая у нас на Левенцовке ,как отводить детей в садик и школу ,если большая часть на общественном транспорте ? Нам не предлагают работу ,нам не предлагают временное пособие ,нам не предлагают в нормальном месте жилье ,всем наплевать на нас. Мы даже вещи не может свои забрать с квартиры, у меня там документы, компьютер, на котором я непосредственно работаю. Я не могу сейчас работать, чтобы элементарно прожить хоть как-нибудь ,что делать?", - опубликовал ее обращение Telegram-канале "Левенцовка. Новости".

Эта публикация набрала 127 комментариев. "Мы живём в первом подъезде и хоть и сидим у себя в квартире, но от непонимания ситуации и того, что будет, выть хочется. Я живу в городе одна с ребенком. Родственников у нас здесь нет. И у меня волосы встают дыбом при мысли, что дом могут признать аварийным", - написала Татьяна.

"Я вообще считаю, что обязаны дарить жилье в счет потерянного, обеднели бы, например, у нас на районе застройщики, если бы обеспечили паре-тройке семей квартиры? Люди остались на улице, кто-то потерял близких, а государству насрать! И мне еще было всегда интересно, страховка вообще существует на жилье при атаке беспилотников, ракет и тд? Или люди могут рассчитывать только на компенсацию до 150 тысяч?" - спросила Ksenia.

"А почему жителям данного подъезда не собраться и приехать в администрацию Советского района и получить там письменный ответ на все вопросы, а далее уже идти на прием в городскую думу и параллельно писать всем куда можно по данному вопросу?! Мне кажется, тут нужно не ждать ничего а действовать. И люди не должны менять школы и садики детям на другие районы, а куда девается жилье в каждом доме, которое должно предоставляться городу застройщиком или изменились условия и застройщик городу не предоставляет какое-то количество жилья?", - поинтересовалась Яна.