×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
02:56, 6 марта 2026

Житель Кропоткина осужден как участник РДК*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к длительному сроку заключения жителя Кропоткина Владислава Суряднова, сочтя его участником “Русского добровольческого корпуса”*. 

Дело Владислава Суряднова из города Кропоткин на Кубани Южный окружной военный суд рассматривал с июля 2025 года. Приговор по нему был оглашен 5 марта. 

Суряднову вменяли участие в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК России предусматривает от десяти до двадцати лет лишения свободы) и в склонении к террористической деятельности (часть 1.1 статьи 205.1 УК России предусматривает от восьми до пятнадцати лет заключения). 

Согласно версии обвинения, Суряднов, находясь в Кропоткине “стал принимать участие в деятельности” РДК* с мая 2023 года. С января по ноябрь 2024 года он оправдывал деятельность формирования в разговорах с неким человеком в Кропоткине, уговаривая того также принять участие в деятельности РДК*. 

“С целью пропаганды деятельности РДК*, а также для подтверждения своего участия в такой деятельности Суряднов приобрел шевроны с символикой неонацистских организаций и флагов Украины, которые хранил по месту своего жительства”, - говорится в сообщении пресс-службы Южного окружного военного суда. 

Силовики задержали молодого человека 1 декабря 2024 года. За два месяца до этого Суряднов подал заявление для оформления загранпаспорта, но так и не успел его получить. Обвинение считает, что загранпаспорт он оформлял, “намереваясь выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях в составе РДК* против ВС РФ”. При этом в сообщении пресс-службы суда не упоминается, что Владислав Суряднов в действительности имел какие-либо контакты с представителями РДК* или любого другого украинского подразделения. Также там не уточняется, согласился ли подсудимый с обвинениями. 

Суд приговорил Суряднова к 14 годам строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Комментариями Владислава Суряднова или его адвоката относительно версии обвинения и планов обжаловать приговор “Кавказский узел” пока не располагает. 

Суряднов - уроженец Кропоткина, в октябре ему исполнилось 25 лет, следует из записи в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В перечень его внесли вскоре после задержания, 10 декабря 2024 года, указывает Telegram-бот, отслеживающий обновления списка.

"Кавказский узел" также писал, что военный суд в Ростове-на-Дону в феврале приговорил к шести годам строгого режима жителя Кубани Дмитрия Хасьянова, который заполнил анкету "кандидата на вступление в РДК"*. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* организация признана террористической и запрещена в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Бронежилет. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
06:01, 5 марта 2026
Потери юга России на Украине превысили 8800 человек
21:54, 20 февраля 2026
Житель Кубани обвинен в призывах к терроризму
05:06, 18 февраля 2026
Дело Сергея Симоненко направлено на рассмотрение в ростовский суд
Пенсионерка принимает посылку. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06:32, 17 февраля 2026
Сочувствующие смогли передать посылки в СИЗО кубанским пенсионерам
Южный окружной военный суд. Фото: правительство РО.
18:10, 10 февраля 2026
Житель Кубани получил срок за попытку присоединиться к РДК*
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Протестующие на проспекте Руставели, 5 марта 2026 года. Фото: Мариам Кавшбая / Publika
05 марта 2026, 22:32
Протестующие на Руставели отреагировали на новое ужесточение законов

Шахин Шыхлински. Фото: https://vesti.az/politika/saxin-syxlinski-prigovoren-k-22-godam-liseniya-svobody-582318
05 марта 2026, 19:05
Шыхлински приговорен к длительному сроку

Военные. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
05 марта 2026, 16:40
Азербайджанская армия приведена в состояние готовности после удара по Нахичевани

Арсен Маркарян. Фото: https://memorialcenter.org/news/reabilitacziya-naczizma-razbor-stati-uk-ot-yuristov-czentra-memorial
05 марта 2026, 15:40
Блогер Маркарян приговорен к сроку по делу о реабилитации нацизма

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше