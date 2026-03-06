Житель Кропоткина осужден как участник РДК*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к длительному сроку заключения жителя Кропоткина Владислава Суряднова, сочтя его участником “Русского добровольческого корпуса”*.

Дело Владислава Суряднова из города Кропоткин на Кубани Южный окружной военный суд рассматривал с июля 2025 года. Приговор по нему был оглашен 5 марта.

Суряднову вменяли участие в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК России предусматривает от десяти до двадцати лет лишения свободы) и в склонении к террористической деятельности (часть 1.1 статьи 205.1 УК России предусматривает от восьми до пятнадцати лет заключения).

Согласно версии обвинения, Суряднов, находясь в Кропоткине “стал принимать участие в деятельности” РДК* с мая 2023 года. С января по ноябрь 2024 года он оправдывал деятельность формирования в разговорах с неким человеком в Кропоткине, уговаривая того также принять участие в деятельности РДК*.

“С целью пропаганды деятельности РДК*, а также для подтверждения своего участия в такой деятельности Суряднов приобрел шевроны с символикой неонацистских организаций и флагов Украины, которые хранил по месту своего жительства”, - говорится в сообщении пресс-службы Южного окружного военного суда.

Силовики задержали молодого человека 1 декабря 2024 года. За два месяца до этого Суряднов подал заявление для оформления загранпаспорта, но так и не успел его получить. Обвинение считает, что загранпаспорт он оформлял, “намереваясь выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях в составе РДК* против ВС РФ”. При этом в сообщении пресс-службы суда не упоминается, что Владислав Суряднов в действительности имел какие-либо контакты с представителями РДК* или любого другого украинского подразделения. Также там не уточняется, согласился ли подсудимый с обвинениями.

Суд приговорил Суряднова к 14 годам строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Комментариями Владислава Суряднова или его адвоката относительно версии обвинения и планов обжаловать приговор “Кавказский узел” пока не располагает.

Суряднов - уроженец Кропоткина, в октябре ему исполнилось 25 лет, следует из записи в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В перечень его внесли вскоре после задержания, 10 декабря 2024 года, указывает Telegram-бот, отслеживающий обновления списка.

"Кавказский узел" также писал, что военный суд в Ростове-на-Дону в феврале приговорил к шести годам строгого режима жителя Кубани Дмитрия Хасьянова, который заполнил анкету "кандидата на вступление в РДК"*.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* организация признана террористической и запрещена в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.