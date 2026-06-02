18:44, 2 июня 2026

Жительница Новороссийска обвинена в диверсии по заданию СБУ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Южный окружной военный суд рассмотрит дело молодой жительницы Новороссийска, обвиненной в диверсии и государственной измене. 

Обвиняемой 23 года, ей вменяют государственную измену и диверсию с причинением значительного имущественного ущерба (статьи 275 и часть 2 статьи 281 УК РФ, обе предусматривают от 12 до 20 лет заключения), а также обучение в целях совершения терактов (статья 205.3 УК, от 15 до 20 лет).

Согласно версии обвинения, с 30 мая по 12 июня 2025 года девушка по заданию сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) фотографировала и снимала на видео железнодорожные составы на станции Новороссийска. Собранные материалы она отправляла куратору через мессенджер.

В тот же период она приобрела материалы и химические реагенты для изготовления самодельного взрывного устройства. 11 июня 2025 года она попыталась его собрать, однако не смогла по независящим от нее обстоятельствам, сообщила прокуратура Краснодарского края в своём Telegram-канале.

Также обвинение считает, что девушка проникла на территорию трансформаторных подстанций и слила охлаждающую жидкость из трансформаторов, что привело к отключению электроснабжения в части Новороссийска. Попытка проникновения на еще одну подстанцию не удалась. 

Обвинительное заключение утверждено, дело жительницы Новороссийска будет рассматривать военный суд в Ростове-на-Дону. Ведомство не уточняет род занятий обвиняемой и не указывает, согласилась ли девушка с обвинениями. Комментариями от обвиняемой или ее адвоката "Кавказский узел" пока не располагает.

Кавказский узел” также сообщал о приговоре 49-летней Александре Красниковой, которую Краснодарский краевой суд приговорил к 15 годам заключения по делу о госизмене. 

Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
