Жительница Новороссийска обвинена в диверсии по заданию СБУ
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Южный окружной военный суд рассмотрит дело молодой жительницы Новороссийска, обвиненной в диверсии и государственной измене.
Обвиняемой 23 года, ей вменяют государственную измену и диверсию с причинением значительного имущественного ущерба (статьи 275 и часть 2 статьи 281 УК РФ, обе предусматривают от 12 до 20 лет заключения), а также обучение в целях совершения терактов (статья 205.3 УК, от 15 до 20 лет).
Согласно версии обвинения, с 30 мая по 12 июня 2025 года девушка по заданию сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) фотографировала и снимала на видео железнодорожные составы на станции Новороссийска. Собранные материалы она отправляла куратору через мессенджер.
В тот же период она приобрела материалы и химические реагенты для изготовления самодельного взрывного устройства. 11 июня 2025 года она попыталась его собрать, однако не смогла по независящим от нее обстоятельствам, сообщила прокуратура Краснодарского края в своём Telegram-канале.
Также обвинение считает, что девушка проникла на территорию трансформаторных подстанций и слила охлаждающую жидкость из трансформаторов, что привело к отключению электроснабжения в части Новороссийска. Попытка проникновения на еще одну подстанцию не удалась.
Обвинительное заключение утверждено, дело жительницы Новороссийска будет рассматривать военный суд в Ростове-на-Дону. Ведомство не уточняет род занятий обвиняемой и не указывает, согласилась ли девушка с обвинениями. Комментариями от обвиняемой или ее адвоката "Кавказский узел" пока не располагает.
“Кавказский узел” также сообщал о приговоре 49-летней Александре Красниковой, которую Краснодарский краевой суд приговорил к 15 годам заключения по делу о госизмене.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.