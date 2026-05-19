03:29, 19 мая 2026

Суд разрешил активистам присутствовать на заседании по делу кубанских пенсионеров

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На заседании суда в Ростове-на-Дону по делу кубанских пенсионеров Николая Набиева, Сергея Кузовенко и Марины Захаровой, которые обвиняются в создании незаконного вооруженного формирования, разрешили присутствовать активистам. Они рассказали, что пенсионеры выглядели больными и измученными.

Как писал "Кавказский узел", пенсионеры Николай Набиев, Сергей Кузовенко и Марина Захарова, обвиненные в создании незаконного вооруженного формирования, жаловались на проблемы со здоровьем в СИЗО. 6 июня Успенский районный суд Краснодарского края не стал выносить приговор и передал дело на рассмотрение Южного окружного военного суда. 17 февраля сочувствующим удалось передать пенсионерам в СИЗО посылки.

Набиев, Кузовенко и Захарова обвинены в создании вооруженной группировки и хранении оружия. По данным источника, дело сфабриковано и построено "только на провокациях" сотрудников ФСБ, которые покупали алкогольные напитки и в течение года снимали двух пенсионеров на видео во время застолий. Пенсионеры более двух лет находятся в СИЗО, они вину не признают, заявляя, что пытались бороться с коррупцией в органах власти. Движение "Помощь политзаключенным" регулярно отправляет денежные переводы на счета Набиева, Кузовенко и Захаровой в системе ФСИН, чтобы они могли купить в заключении продукты и необходимые предметы.

18 мая в Южном окружном военном суде в Ростове на Дону состоялось очередное судебное заседание по делу кубанских пенсионеров Николая Набиева, Сергея Кузовенко и Марины Захаровой, обвиняемых в создании незаконного вооруженного формирования. 

Информация о заседании была опубликована накануне на сайте суда, однако в день проведения этого заседания данные о нем были удалены. Однако сочувствующие успели прочитать об этом и три человека присутствовали на суда, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" создатель и лидер движения "Помощь политзаключенным" Елена Рохлина.

По ее информации, суд заслушал семерых свидетелей и допустил на суд слушателей. Пенсионеры, по ее словам, все в очень плохом состоянии. Набиев перенес инсульт за время нахождения в СИЗО, Кузовенко может передвигаться только на костылях. Большие проблемы со здоровьем и у Захаровой. "Все пенсионеры выглядят очень изможденными, больными, измученными, сильно потеряли в весе", - рассказала Рохлина.

Еще одна активистка Ирина подтвердила информацию Рохлиной и сказала, что "у всех пенсионеров плохое состояние здоровья, на которое они жаловались". "Сами пенсионеры продолжают отрицать свою вину. Военный суд отказался более открытым для общественности чем суды в Краснодарском крае», - сказала она.

Дело Набиева, Кузовенко и Захаровой рассматривается в военном суде с декабря 2025 года, 18 мая состоялось очередное заседание, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" представитель суда. Он затруднился назвать дату следующего заседания и отметил, что об этом известят как адвокатов подсудимых, так и самых подсудимых.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

