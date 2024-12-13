Обвинение трем кубанским пенсионерам удивило юристов

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Активисты отправили деньги и открытки арестованным пенсионерам, обвиненным в создании незаконного вооруженного формирования. Компания из трех пенсионеров не соответствует определению НВФ, указали юристы.

Как писал "Кавказский узел", пенсионеры Николай Набиев, Сергей Кузовенко и Марина Захарова обвинены в создании вооруженной группировки и хранении оружия. По данным источника, дело сфабриковано и построено "только на провокациях" сотрудников ФСБ, которые покупали алкогольные напитки и в течение года снимали двух пенсионеров на видео во время застолий. Захаровой на этих видео "почти нет", отметил источник.

Пенсионеры более двух лет находятся в СИЗО, они вину не признают, заявляя, что пытались бороться с коррупцией в органах власти.

Глава общественного движения рассказала о попытках поддержать арестованных

12 декабря общественное движение «Помощь политзаключенным» направило поздравительные открытки с наступающим Новым годом многим заключенным, в том числе Набиеву, Кузовенко и Захаровой, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" создатель и лидер движения Елена Рохлина.

Она пояснила, что движение создано 12 лет назад для финансовых пожертвований жителям России, оказавшимся "несправедливо на зоне за свои убеждения, взгляды, высказывания, критику власти".

Мы не имеем обратной связи и не знаем, получают ли они наши переводы через ФСИН

"А также не только материальная, но и моральная поддержка этих людей. Нам стало известно об абсурдном уголовном деле в Краснодарском крае, где трое стариков обвинялись в организации незаконного вооруженного формирования и были отправлены в СИЗО. Нам удалось выяснить детали их обвинения, которое совершенно абсурдное, и мы решили взять над ними шефство. А именно - в течение года мы посылаем каждому из них стабильно по 4000 рублей в месяц. Иногда эту сумму удается увеличить за счет большего сбора, и она может доходить до 7000 рублей. Но ниже 4000 рублей мы никогда не посылаем. Что касается Николая Набиева, Сергея Кузовенко и Марины Захаровой, то, к сожалению, мы не имеем обратной связи и не знаем, получают ли они наши переводы через ФСИН, куда мы их отправляем. На эти деньги пенсионеры в тюремном киоске могут купить себе что-либо, в чем они нуждаются. Ассортимент тюремных киосков небольшой, но все же это лучше, чем ничего", - рассказала Елена Рохлина, добавив, что организация готовит к отправке собранные к новому году деньги.

Бывший адвокат краевой коллегии адвокатов Марина Мелихова, лишенная статуса адвоката в 2019 году, которая познакомилась с арестованными пенсионерами, когда сама была под следствием, подтвердила, что в неволе очень важно получать письма с воли. «Это укрепляет дух, дает надежду, поднимает настроение, поэтому я сама пишу письма политическим заключенным и призываю к этому других», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Марина Мелихова отметила, что сама также написала письма и новогодние открытки Николаю Набиеву, Сергею Кузовенко и Марине Захаровой.

Дочерям Набиева и Кузовенко отказано в свиданиях с отцами

Заявили, что смогу ходатайствовать о свиданиях, когда вынесут приговор

Дочь Николая Набиева Алевтина сообщила, что видела отца в последний раз 26 апреля 2022 года, когда его взяли под стражу. «О свидании с папой я ходатайствовала, но мне отказали. Заявили, что смогу ходатайствовать о свиданиях, когда вынесут приговор и его отправят в колонию», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она добавила, что не знала о помощи ее отцу от общественной организации, и пообещала выяснить через адвокатов, получает ли ее отец деньги и почту.

В свою очередь дочь Сергея Кузовенко Надежда сообщила, что ее письма отец не получает, а от него приходят только поздравления с праздниками. Она тоже сказала корреспонденту "Кавказского узла", что в свиданиях с отцом ей было отказано.

Арест подсудимых продлен до 19 февраля

Адвокаты подсудимых - Сергей Гунько, Сергей Ковлевский, Сергей Куляница, Александр Лазаренко, Мария Спасибухова, Анатолий Ткаченко – ответили корреспонденту "Кавказского узла" отказами на просьбу прокомментировать уголовное дело.

Они объяснили это риском преследования за разглашение материалов закрытого дела. «Мы все давали подписки о неразглашении материалов уголовного дела, поэтому в случае выступления в СМИ нас самих могут привлечь к ответственности», - сказал один из адвокатов.

Закрытость процесса и отсутствие публичности несет риски вынесения заведомо неправосудного приговора

Другой адвокат добавил, что в деле "нет ничего секретного, что могло бы нанести ущерб государству", кроме имен агентов ФСБ, которые "длительное время провоцировали пенсионеров на запланированное следователями преступление, которого так и не случилось". "Именно закрытость процесса и отсутствие публичности несет риски вынесения заведомо неправосудного приговора. Не зря в основе мировой и российской судебной практики открытость и гласность являются залогом справедливости", - сказал адвокат на условиях анонимности.

Месяц назад, 12 ноября, всем троим продлили арест до 19 февраля 2025 года, добавил он. По его словам, ближайшее заседание намечено на 16 января 2025 года – когда судья вернется из отпуска – и на нем планируется допрос свидетелей защиты.

Сотрудник Успенского райсуда сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что предыдущее заседание состоялось 27 ноября, а следующее запланировано на 16 января. Он подчеркнул, что эта информация «не является закрытой, но сам процесс закрыт судьей, который рассматривает дело единолично».

Обвинения пенсионерам вызвали скепсис у специалистов

Марина Мелихова в свою очередь сообщила, что знакома с делом, так как находилась с Захаровой в одной камере, будучи обвиненной в дискредитации армии, и помогала той разбираться с обвинением и писать жалобы.

По словам Марины Мелиховой, в деле восемь томов. В основном среди материалов - показания агентов, внедренных в компанию пенсионеров, чтобы "спровоцировать их" на преступление. Однако Мелихова убеждена, что подсудимые не совершали преступление ввиду отсутствия мотивации, возраста и слабого здоровья.

Группа должна для образования состава преступления на кого-то нападать, что-то захватывать, кого-то убивать

По ее оценке, обвинение "абсурдно", так как компания из трех пенсионеров не соответствет определению "незаконное вооруженное формирование". "Группа должна действовать по военной модели: есть командир, распределение ролей, лагеря для тренировок. Цели как правило: борьба с государственной властью, террор, насильственные захваты ресурсов. Группа должна для образования состава преступления на кого-то нападать, что-то захватывать, кого-то убивать. Скажите, как два инвалида-пенсионера, один из которых на костылях еле передвигается, у другого проблемы с легкими, постоянно задыхается, и пожилая пенсионерка с больными почками, проработавшая всю жизнь медсестрой, могли все это организовать?" – возмутилась Марина Мелихова.

Внедренные силовики уговорили одного из пенсионеров продать неисправный пистолет, который имелся у него, а затем сфальсифицировали уголовное дело, рассказали в августе близкие обвиняемых.

Под незаконным вооруженным формированием понимается "не предусмотренное федеральным законом объединение, отряд, дружина или иная вооруженная группа, созданная для реализации определенной цели", подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" не участвующая в деле адвокат Ирина Желтухина.

"Например, для совершения террористических актов, насильственного изменения основ конституционного строя или нарушения целостности Российской Федерации. Вооруженность как обязательный признак незаконного формирования предполагает наличие у его участников любого вида огнестрельного или иного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, в том числе боевой техники. Под участием в незаконном вооруженном формировании надлежит понимать вхождение в состав такого формирования (например, принятие присяги, дача подписки или устного согласия, получение формы, оружия), выполнение лицом функциональных обязанностей по обеспечению деятельности такого формирования", - сказала она, отметив, что группа из трех пенсионеров не соответствует признакам незаконного вооруженного формирования.

Адвокат Анна Половинская, не связанная с данным делом, также скептически оценила законность объявления трех пенсионеров вооруженным формированием.

Процитированные адвокатами признаки незаконного вооруженного формирования перечислены в постановлении Пленума Верховного суда РФ от 09.02.2012 № 1 "О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности". "Разъяснить судам, что уголовная ответственность по части 2 статьи 208 УК РФ за участие в незаконном вооруженном формировании наступает в случаях, когда участники этого формирования осознают его незаконность и свою принадлежность к нему и действуют для реализации его целей", - говорится в пункте 27 этого постановления.

Знакомые обвиняемых считают дело сфабрикованным

Свидетель по делу и знакомый обвиняемых Александр считает, что обвинение "абсурдно", а подсудимые "оказались за решеткой из-за провокаторов из ФСБ".

"Ни от одного из троих я никогда не слышал никаких экстремистских разговоров. Мы просто общались между собой по вопросам коррупции в органах власти в сфере ЖКХ и нарушений прав человека на благоприятную среду обитания. Если это называется незаконным вооруженным формированием, то я не знаю, что можно на это сказать еще. Это полное безобразие – то, что происходит сейчас", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Я была шокирована, что её обвиняют по такой жуткой, надуманной статье

Другая свидетель по делу Любовь охарактеризовала Марину Захарову как "приветливую, добрую женщину, хлебосольную, опрятную и хорошую хозяйку". "Я не видела Марину два года. Мы познакомились в Краснодаре, потом просто перезванивались. Я была шокирована, что её обвиняют по такой жуткой, надуманной статье, и еще двоих пожилых мужчин, якобы ее сообщников. Считаю, что её подставили", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

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