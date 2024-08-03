Близкие трех пенсионеров с Кубани усомнились в версии следствия о создании ими вооруженной группы

03 августа 2024, 08:12

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68-летняя Марина Захарова, 66-летний Николай Набиев и 64-летний Сергей Кузовенко из Краснодарского края имеют гражданские специальности и версия следствия, что они пытались организовать вооруженную группировку, выглядит абсурдно. Внедренные силовики уговорили одного из пенсионеров продать неисправный пистолет, который имелся у него, а затем сфальсифицировали уголовное дело, рассказали близкие обвиняемых.

Как информировал "Кавказский узел", дело 68-летней Марины Захаровой, 66-летнего Николая Набиева и 64-летнего Сергея Кузовенко, обвиняемых в создании незаконного вооруженного формирования и хранении оружия, рассматривает Успенский районный суд Краснодарского края. Пенсионеры более двух лет находятся в СИЗО, они вину не признают, заявляя, что пытались бороться с коррупцией в органах власти.

Следствие считает, что в 2019 году четверо жителей Армавира создали территориально-родовую общину "Русы Кубани", главой которой была избрана Захарова. Для достижения своих целей они решили создать "народную дружину". По мнению пенсионеров, полиция не защищает граждан, в связи с чем они решили взять на себя эту ответственность, для чего решили приобрести и хранить у себя оружие, используя его в целях самообороны. В их "дружину" были внедрены силовики, которые вели аудиозапись собраний, что в дальнейшем и стало причиной для возбуждения уголовного дела.

Николай Набиев – прекрасный семьянин и человек, он никогда не преступал закон и трудился на благо Родины и семьи на самых сложных работах, заявила его дочь Алевтина.

"До пенсии он был трактористом, как из человека мирной специальности тракториста он мог превратиться в террориста? В то, что это правда – сложно поверить хотя бы потому, что мой отец перенес два инфаркта. Один из них в тюрьме. Он инвалид II-й группы, у него с молодости проблемы с ногами после аварии, и он с трудом передвигается на костылях", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Мать Алевтины (супруга Николая Набиева) умерла четыре года назад. Набиев добивался законности в сфере ЖКХ, продолжила его дочь. "Я не знаю, чем ему помочь в этой ситуации, кроме как оплатой услуг адвоката", – отметила Алевтина.

Она подчеркнула, что может больше никогда не увидеть своего отца, так как должного лечения в тюремных условиях он не получает.

Мария Захарова является порядочным и законопослушным, принципиальным человеком с гражданской позицией, заявила ее знакомая Галина. Она отметила, что была шокирована тем, что Захарову обвинили в организации вооруженного формирования.

"Марина – пенсионерка с проблемами со здоровьем. Никогда я не слышала от нее каких-то криминальных слов или призывов против власти. Она культурный и грамотный человек. Всю свою жизнь до пенсии проработала медсестрой – более 40 лет. Она воспитала двух прекрасных сыновей. У нее взрослые внуки. Я очень переживаю за ее здоровье и жизнь и не понимаю за что ее судят и содержат в тюремных условиях как опасную преступницу. То есть почти 70 лет своей жизни она не была опасной и под конец жизни стала опасной террористкой?" – сказала Галина корреспонденту "Кавказского узла".

Она рассказала, что все то время, которое Захарова находится в заключении, Галина носит ей передачки – продукты, лекарства и одежду. "Знающие Марию люди так же шокированы происходящим. Они передают ей продукты, вещи и я отношу ей в СИЗО, покупаю сама в чем она нуждается на свою скудную пенсию, но я не могу оставаться равнодушной, когда пожилой и больной человек просто медленно погибает в тюремных условиях", – сказала Галина. Она добавила, что носила передачки и Марине Мелиховой, с которой Мария Захарова находилась в одной камере.

Марина Мелихова подтвердила, что случайно оказалась в камере с Мариной Захаровой. "Я сидела в одиночной камере, как экстремистка. Это было самой настоящей пыткой. Ко мне подселили после моих просьб – пенсионерку Марину Захарову. Вместе мы провели 10 месяцев. Естественно, мы говорили о наших делах. О ее деле. О несправедливости. О фальсификациях в наших делах, о невозможности что-либо доказать из-за коррупционности и закрытости судебной и правоохранительной систем. Так как я сама еще и юрист, то я, естественно, взялась помогать Марии Захаровой", – рассказала Мелихова корреспонденту "Кавказского узла".

Она считает, что дело Захаровой сфальсифицировано. "Ни один из подсудимых по делу о создании и руководстве "вооруженным формированием" и приобретении оружия, вообще никогда в жизни не был судим, не держал в своих руках боевого оружия и не знает, как им обращаться. Ни в кого и никогда не стрелял и не собирался. При этом глубоко пенсионный старческий возраст подсудимых и состояние их физического здоровья – два инвалида и одна женщина, похожая на "божий одуванчик", не могут уложиться в голове у нормального здравомыслящего человека о реальной возможности создания такого "вооруженного формирования", – отметила Мелихова.

Захарова была задержана 4 июля 2022 года, когда занималась прополкой огорода в своем доме в Армавире. На ее участие ворвались 12 силовиков с автоматами и в масках. По словам Захаровой, она была шокирована происходящим, продолжила Мелихова.

По ее словам, во время прогулок и на этапах она встречалась с двумя другими обвиняемыми – Николаем Набиевым и Сергеем Кузовенко. Они рассказывали о своем бедственном положении и полной невиновности. "Это два больных старика, на которых смотреть без слез нельзя. Какой жестокостью нужно обладать, чтобы так обращаться с российскими пенсионерами, которые вместо достойной старости получают пенсию в 12 000 рублей и будут гнить в тюрьме до смерти. Это и есть "благодарность" от государства, которую организовали этим людям так называемые правоохранители?" – задалась вопросом Марина Мелихова.

Она рассказала, что, согласно материалам дела, сотрудники ФСБ внедрили к пенсионерам двух коллег, и те почти два года не смогли добыть доказательства их виновности после чего начали провоцировать их на преступления. Один из пенсионеров в беседе рассказал внедренному силовику, что в 90-х годах купил на "блошином рынке" старый, неисправный пистолет и показал его тому. Силовики стали подговаривать пенсионера, чтобы он продал это пистолет и поменял на более современный, ссылаясь на то, что сейчас "сложное время" и каждому нужна самооброна. Пенсионер и согласился и дальше начались фальсификации, записи будто бы о "вооружении группы", пояснила Мелихова.

Она также заявила, что утверждения, будто бы Захарова давала задание вооружаться, являются ложными. Внедренные силовики предложили Захаровой перекрыть крышу в ее доме, чтобы войти к ней в доверие. После того, как они отремонтировали крышу ее дома, Захарова накрыла в благодарность для них стол. Силовики во время трапезы стали вести беседы на провокационные темы о коррупции и о том, что чиновники должны за это отвечать. Они добились того, чтобы Захарова в шуточной форме сказала, что "надо, наверное, вооружаться". Затем эту застольную шутку силовики вырвали из контекста, отметила Мелихова.

"Никого свергать они не собирались и возможности такой у них не было и не могло быть с их пенсиями в 12 000 рублей и с их "болячками" и возрастом. Они коллективно боролись против коррупции в ЖКХ и против установки вышек связи у их домов мирным путем и это все, в чем они "виноваты", – подчеркнула Марина Мелихова.

1 августа в Успенском суде Краснодарского края в закрытом режиме прошло очередное заседание по делу Захаровой, Кузовенко и Набиева. Следующее заседание запланировано на 7 августа. "Кавказский узел" пока не располагает комментариями адвокатов Захаровой, Кузовенко и Набиева.

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