Обвиняемые в создании вооруженного формирования кубанские пенсионеры заявили о невиновности

21 июля 2024, 03:38

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Дело пенсионеров Марины Захаровой, Николая Набиева и Сергея Кузовенко, обвиняемых в создании незаконного вооруженного формирования и хранении оружия, рассматривает Успенский районный суд Краснодарского края. Пенсионеры вину не признают, заявляя, что пытались бороться с коррупцией в органах власти, заявила адвокат Захаровой Мария Спасибухова.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2023 года стало известно, что трое жителей Краснодарского края Николай Набиев, Марина Захарова и Сергей Кузовенко обвинены в участии в незаконном вооруженном формировании и обороте оружия. По версии следствия, они закупили оружие для уничтожения вышек сотовой связи.

Успенский районный суд рассматривает дело трех пенсионеров, которые обвиняются в участии в незаконном вооруженном формировании, незаконном приобретении и хранении оружия. 68-летняя Марина Захарова вместе с двумя другими фигурантами - 66-летним Николаем Набиевым и 64-летним Сергеем Кузовенко более года находятся в СИЗО, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Захаровой Мария Спасибухова.

"Никакого реального ресурса и оружия для такой громкой организации, как было объявлено следствием, у пенсионеров не было. А само «незаконное вооруженное формирование» скорее напоминает советский комедийный фильм «Старики-разбойники». Сами пенсионеры вину не признают и заявляют, что они таким образом пытались бороться с коррупцией в органах власти", - пояснила адвокат.

Из материалов дела, копии которых имеются в распоряжении "Кавказского узла", следует, что Марина Захарова считается организатором, создателем и руководителем «вооруженного формирования». Ей предъявлено обвинение по части 4 и части 6 статьи 222 (организация незаконного вооруженного формирования), части 1 статьи 208 (незаконное хранение оружия). Аналогичные обвинения предъявлены Сергею Кузовенко, а Николай Набиев обвинен в совершении преступлений по части 4 и части 6статьи 222, части 1 и 2 статьи 208 УК РФ.

По данным следствия, в 2019 году четверо жителей Армавира создали территориально-родовую общину "Русы Кубани", главой которой была избрана Захарова. Для достижения своих целей они решили создать "народную дружину". По мнению пенсионеров, полиция не защищает граждан, в связи с чем они решили взять на себя эту ответственности, для чего решили приобрести и хранить у себя оружие, используя его в целях самообороны. В их "дружину" были внедрены силовики, которые вели аудиозапись собраний, что в дальнейшем и стало причиной для возбуждения уголовного дела.

Следующее заседание суда по делу пенсионеров назначено на 1 августа.

"Кавказский узел" ранее писал о протестах против установки вышек сотовой связи в регионах юга России. В июле 2021 года жители поселка Скелеватский в Красном Сулине Ростовской области провели акцию против установки вышки сотовой связи вблизи своих домов. Они заявили, что боятся влияния излучения на здоровье.

Весной 2020 года распространение одной из конспирологических теорий привело к сожжению GSM-вышки в Северной Осетии. В конце мая жители дагестанского селения Новый Чиркей на сходе также пригрозили сжечь вышку сотовой связи. По их мнению, вышка построена для распространения сигнала по стандартам связи 5G. Их обеспокоило, что излучение от оборудования окажется вредным для здоровья.

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