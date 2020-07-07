Жители Красного Сулина выступили против установки вышки сотовой связи

07 июля 2020, 02:43

Десять жителей поселка Скелеватский в Красном Сулине провели акцию против установки вышки сотовой связи вблизи своих домов. Приехавшие на место полицейские рекомендовали приостановить строительство до получения ответа прокуратуры.

Акция протеста жителей посёлка Скелеватский прошла 6 июля. Десять местных жителей вышли с плакатом с надписью «Вышке – нет!», тем самым перекрыв подход рабочим к месту установки вышки сотовой связи в Батумском тупике, сообщил корреспондент «Кавказского узла», побывавший на месте акции протеста.

К участникам протеста подъехал наряд полиции, провел опрос как жителей, так и представителей сотовой компании, которые приехали на место стройки. После чего полицейские рекомендовали приостановить строительство. «Нужно дождаться ответа из прокуратуры, после чего уже всем будет понятно, есть какие нарушения или нет. Для нас сейчас важно не допустить конфликта», - уточнил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник полиции, добавив, что в полицию позвонил представитель сотового оператора.

По словам местных жителей, их противостояние длится с апреля, когда узнали, что на заброшенном участке вблизи их домов будет установлена вышка сотовой связи.

«В конце апреля мы узнали, что был выкуплен заброшенный участок. Приехали какие-то люди и что-то начали строить. Мы подошли и спросили: «А что тут будет?». Нам сказали какое-то хозяйство [..] Потом мы увидели, как привезли какую-то трубу, на вопрос: «А это что?» - нам признались, что тут будет вышка сотовой связи, что нас, конечно, возмутило», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» участница акции протеста 6 июля Светлана Богданова.

По ее словам, на заброшенном участке до установки вышки местные жители сделали детскую площадку, где дети играли в футбол. «Естественно, когда началось строительство, всё это пришлось убрать», - пожаловалась Богданова.

Она добавила, что получить ответ от собственника, который выкупил этот участок, им не удалось, после чего местные жители обратились к главе Красносулинского городского поселения. «[Глава поселения] прислал своего зама, который сказал, что всё нормально, нарушений никаких нет. Это нас, конечно, не устроило, и мы сказали, что не дадим всё равно строить рядом с домами эту вышку», - сообщила Богданова.

Татьяна Кирик, чей дом ближе всех располагается к вышке, сказала корреспонденту «Кавказского узла», что она против установки сотовой вышки рядом с ее домом, потому что боится влияния излучения на ее здоровье.

«Мало того, что [вышка сотовой связи] угрожает в случае если упадёт, также я волнуюсь, что от вышки будет идти излучение, которое нанесёт вред всем, кто рядом с вышкой живёт. Раньше на этом месте гуляли дети, а теперь где им гулять? Больше тут и свободного пространства нет», - возмутилась она.

Кирик отметила, что местные жители не против, если вышку установят подальше от домов местных жителей.

Изначально вышка должна была быть установлена по переулку 4-й Скелеватский в Красном Сулине, заявила жительница поселка Елена Романова. По ее словам, в переулке соблюдены все нормы, вышка бы находилась далеко от домов, а в тупике Батумский вышка устанавливается в 13 метрах от ближайшего дома.

Местные жители потребовали, чтобы вышка была установлена минимум в сорока метрах от ближайшего дома, заявила корреспонденту «Кавказского узла» Наталья Свистунова. «Мы не против вышки, пускай отмеряют минимум 40 метров от домов и строят. С нами никто ничего не согласовал. У моего мужа онкология, мы боимся за своё здоровье и здоровье наших детей. Мы подавали заявление в прокуратуру Красного Сулина, написали губернатору Ростовской области, главе Красносулинского района, под обращениями против строительства вышки поставили подписи более 50 человек - пока никаких ответов ни от кого мы не получили», - пожаловалась Свистунова.

Она добавила, что участники протеста требуют ответов на свои жалобы. «Ответов еще нет, а [рабочие] приехали [устанавливать вышку]. Поэтому мы и перекрыли им подход к вышке», - пояснила она.

Собственник участка, где устанавливается вышка сотовой связи, пояснил, что специалисты подтвердили соответствие расположения участка стройке. «Мне просто поставили задачу - подобрать участок в этом районе. Когда я нашёл этот участок, на место приехали специалисты. Они всё замерили и сказали, что этот участок нам подходит», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» собственник.

Строительство вышки сотовой связи в тупике Батумском в посёлке Скелеватовский было признано законным, сообщили в администрации Красного Сулина.

«Земельный участок, на котором устанавливается вышка сотовой связи, имеет разрешённый вид использования для размещения электроподстанций, подстанций, трансформаторов, котельных, вышек сотовой связи, сооружений связи, телевидения и тому подобных объектов […] согласно правилам землепользования и застройки Красного Сулина, такой вид строительства (установка вышки сотовой связи - прим. «Кавказского узла») является разрешённым», - процитирован ответ на запрос администрации города на сайте медиа-холдинга «Красный Бумер» 9 июня.

В марте на вышку в поселке Скелеватский было выдано положительное заключение Центра гигиены и эпидемиологии, согласно которому строительство соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, аналогичное заключение 28 мая было выдано и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области, отмечается в материале.

На сайтах администраций Красносулинского района и Красного Сулина, а также прокуратуры Ростовской области на 00.10 мск сегодня нет информации об установке вышки сотовой связи в тупике Батумский.