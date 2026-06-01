Кассационный суд отказался удовлетворить жалобу единственного жителя донского хутора

Единственный житель донского хутора Паркшеев Виктор Ткаченко не смог добиться в кассационном суде признания права собственности на свой дом, который находится на стыке трех районов.

Как писал "Кавказский узел", единственный житель хутора Паркшеев Виктор Ткаченко пытается зарегистрировать право собственности на дом, который находится на стыке трех районов, чтобы провести газ. В марте он подал кассацию на апелляционное определение Ростовского областного суда, который отменил решение нижестоящего суда, признавшего за Ткаченко право регистрации собственности на дом.

Четвертый кассационный суд Краснодара не удовлетворил жалобу жителя хутора Паркшеев Виктора Ткаченко, сообщает 31 мая 161.ru.

По словам Ткаченко, дело в суде рассматривали минут 10, даже не стали слушать его доводы. Решение Следкома о возбуждении уголовного дело по факту нарушения прав пенсионера было отменено прокуратурой, его направили в областной следком, где оно потерялось. "Сам следователь на связь не выходит. В областном комитете заявили: "Дайте нам сопроводительный номер, мы так искать не будем по фамилии", - приводит издание слова пенсионера.

Ткаченко писал обращение в Генпрокуратуру России, ее спустили до уровня прокуратуры Неклиновского района. В ответе на обращение говорится, что наличие у пенсионера регистрации в хуторе Паркшеев с 1988 года "не порождает каких-либо прав на спорный объект недвижимого имущества, не введенный в гражданский оборот в установленном законом порядке, поскольку регистрация по месту жительства 25 февраля 1988 года осуществлена за три года до даты принятия решения исполнительного комитета Мясниковского района Ростовской области о предоставлении земельного участка, а соответственно, задолго до строительства жилого дома", - говорится в ответе.

Адвокат Владислав Петров, представляющий интересы Ткаченко, заявил, что ответ прокуратуры будет обжалован и будет подано повторное обращение к главе Следкома России Александру Бастрыкину. Он также заявил, что планируется дойти и до Верховного суда, а также добиваться возбуждения уголовного дела в отношении виновных лиц, которые не перевели участок в соответствующий статус.