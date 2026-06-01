Суд отказался принять к рассмотрению жалобу адвокатов Виталия Кушнарева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кассационный суд из-за нарушений не принял к рассмотрению жалобу бывшего замгубернатора Ростовской области Виталия Кушнарева, который был приговорен к 13 годам колонии.

Как писал "Кавказский узел", в конце сентября 2025 года суд в Ростове-на-Дону продлил до 3 января 2026 года срок ареста бывшего замгубернатора, миниcтpа тpaнcпοpтa Ροcтοвcκοй οблacти Βитaлия Κушнapева по делу о взятке. В октябре суд взыскал с бывшего Кушнарева и его супруги более 160 миллионов рублей в доход государства, а в ноябре приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 475 миллионов рублей.

Четвертый касссационный суд общей юрисдикции в Краснодаре не принял к рассмотрению кассационные жалобы адвокатов Виталия Кушнарева, пишет 31 мая "Коммерсант" со ссылкой на картотеку суда.

Адвокаты обжаловали приговор по существу дела, однако, как следует из информации в картотеке, поданные документы не отвечают требованиям статьи 401.4 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой жалоба должна быть подписана лицом, которое ее подало.

Приговор Кушнареву, вынесенный в ноябре прошлого года, не был обжалован и вступил в законную силу.