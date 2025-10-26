×

Кавказский узел

04:32, 26 октября 2025

Имущество Виталия Кушнарева взыскано в доход государства

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд взыскал в доход государства с бывшего заместителя губернатора Ростовской области Виталия Кушнарева и его супруги более 160 миллионов рублей.

"Кавказский узел" писал, что силовики задержали замгубернатора, миниcтpа тpaнcпοpтa Ροcтοвcκοй οблacти Βитaлия Κушнapева и eгο зaмecтитeля по делу о взятке. По информации источников, Κушнapев дал признательные показания. Его дело было передано на рассмотрение суда 28 марта. В конце сентября суд оставил Кушнарева под арестом до начала января следующего года, кроме того, наложен арест на его имущество.

Кировский районный суд Ростова-на-Дону обратил в доход государства имущество бывшего заместителя губернатора и бывшего главы министерства транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева, пишет 25 октября РБК.

В общей сложности взыскано более 160 миллионов рублей. 102,2 миллиона рублей взыскано с самого Кушнарева как доходы, "полученные из не предусмотренных законом источников", еще 63,5 миллиона рублей взыскано с его супруги. Решение пока не вступило в законную силу.

Автор: "Кавказский узел"

