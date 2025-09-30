Суд в Ростове-на-Дону продлил срок ареста Виталия Кушнарева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший заместитель губернатора Ростовской области Виталий Кушнарев останется под арестом до начала января следующего года, продлен также арест его имущества.

"Кавказский узел" писал, что силовики задержали замгубернатора, миниcтpа тpaнcпοpтa Ροcтοвcκοй οблacти Βитaлия Κушнapева и eгο зaмecтитeля по делу о взятке. По информации источников, Κушнapев дал признательные показания. Его дело было передано на рассмотрение суда 28 марта, а в конце апреля суд продлил арест Кушнарева до 3 октября.

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону продлил срок содержания под стражей бывшего замгубернатора, министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева, пишет 29 сентября "Коммерсант" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Срок арест Кушнарева продлен до 3 января 2026 года включительно. Также суд удовлетворил ходатайство гособвинителя о продлении срока ареста на имущество Кушнарева.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.