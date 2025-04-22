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06:36, 22 апреля 2025

Продлен арест Виталия Кушнарева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд оставил бывшего заместителя губернатора Ростовской области Виталия Кушнарева в СИЗО до 3 октября.

"Кавказский узел" писал, что силовики задержали замгубернатора, миниcтpа тpaнcпοpтa Ροcтοвcκοй οблacти Βитaлия Κушнapева и eгο зaмecтитeля по делу о взятке. По информации источников, Κушнapев дал признательные показания. Его дело было передано на рассмотрение суда 28 марта.

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону продлил срок ареста Виталия Кушнарева на полгода, до 3 октября, пишет 21 апреля "Коммерсант".

На необходимости продления меры пресечения настаивала прокуратура, по мнению которой он может скрыться за границей или оказать давление на свидетелей, сообщает 1rnd.ru.

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Автор: "Кавказский узел"

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