Продлен арест Виталия Кушнарева

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Суд оставил бывшего заместителя губернатора Ростовской области Виталия Кушнарева в СИЗО до 3 октября.

"Кавказский узел" писал, что силовики задержали замгубернатора, миниcтpа тpaнcпοpтa Ροcтοвcκοй οблacти Βитaлия Κушнapева и eгο зaмecтитeля по делу о взятке. По информации источников, Κушнapев дал признательные показания. Его дело было передано на рассмотрение суда 28 марта.

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону продлил срок ареста Виталия Кушнарева на полгода, до 3 октября, пишет 21 апреля "Коммерсант".

На необходимости продления меры пресечения настаивала прокуратура, по мнению которой он может скрыться за границей или оказать давление на свидетелей, сообщает 1rnd.ru.

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