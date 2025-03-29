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02:59, 29 марта 2025

Дело Кушнарева дошло до суда

Виталий Кушнерев. Фото: https://bloknot-rostov.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На рассмотрение суда передано дело бывшего замгубернатора Ростовской области - министра транспорта Виталия Кушнарева, который обвиняется в получении взятки и незаконном хранении пистолета.

"Кавказский узел" писал, что силовики задержали замгубернатора, миниcтpа тpaнcпοpтa Ροcтοвcκοй οблacти Βитaлия Κушнapева и eгο зaмecтитeля по делу о взятке. По информации источников, Κушнapев дал признательные показания. 27 ноября 2024 года суд арестовал Кушнарева на два месяца.

На рассмотрение Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону передано дело бывшего заместителя губернатора Ростовской области - министра транспорта Виталия Кушнарева, сообщает 28 марта Генеральная прокуратура Российской Федерации на своем официальном сайте.

Кушнарев обвиняется в совершении преступлений по части 6 статьи 290 (получение взятки в особо крупном размере) и части 1 статьи 222 (незаконное приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему) Уголовного кодекса Российской Федерации.

По данным следствия, в октябре 2024 года Кушнарев потребовал от директора компании 95 миллионов рублей за беспрепятственную прием работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а также содержанию автомобильных дорог в области, выполняемых в рамках госконтрактов, и их своевременную оплату. Предприниматель обратился в УФСБ России по Ростовской области и в ноябре 2024 года Кушнарев при получении первой части взятки в 27 миллионов рублей был задержан.

Кроме того, в ноябре 2024 года он приобрел пистолет Colt и патроны к нему, которые хранил без разрешения дома.

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Автор: "Кавказский узел"

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