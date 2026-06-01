Два десятка беспилотников сбиты в Ростовской области

Минувшей ночью атаки беспилотников произошли в Каменске-Шахтинском, Волгодонске и восьми районах Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 30 мая в Матвеево-Курганском районе "из-за падения обломков БПЛА" загорелось топливное хранилище частного предприятия, жители ближайших частных домов эвакуированы, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. В поселке Матвеево-Курган в результате атаки повреждены аптека, два магазина и автомобиль, пострадавших нет.

По данным губернатора, 30 мая атаке подверглись девять районов области: Красносулинский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Боковский, Верхнедонской, Мартыновский, Матвеево-Курганский и Шолоховский. Было уничтожено более 50 БПЛА.

Два десятка дронов сбиты минувшей ночью

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено "два десятка БПЛА", сообщил в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.

"Нападению подверглись города Каменск-Шахтинский, Волгодонск и восемь районов области: Каменский, Кашарский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Морозовский, Шолоховский, Милютинский. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала", - написал он.

Администрация Каменска-Шахтинского сделала репост этой публикации, не дополнив ее иными подробностями. Мэрия Волгодонска, по состоянию на 07.56 мск, не сообщила в своем телеграм-канале о воздушной атаке.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

Ростовская область регулярно подвергается воздушным атакам

Напомним, 30 мая беспилотники были сбиты в Ростове-на-Дону, Таганроге, Сальске, а также в семи районах Ростовской области, в том числе Матвеево-Курганском. В Таганроге два человека пострадали в результате попадания БПЛА в частный дом, а в порту загорелись танкер, резервуар с топливом и административное здание. Властям города поступило 21 обращение от горожан в связи с повреждениями стёкол в зданиях и сооружениях.

27 мая в Таганроге была уничтожена ракета. Две женщины были доставлены в больницу, власти ввели локальный режим чрезвычайной ситуации. В результате падения обломков ракеты произошло возгорание автомобилей, серьезные повреждения получила котельная. Ее ремонт признан нецелесообразным, власти рассматривают вариант строительства новой модульной котельной.

Таганрог, в котором расположен авиазавод (ТАНТК) имени Бериева, регулярно подвергается воздушным атакам. Так, 19 апреля три человека пострадали при атаке БПЛА, территории авиазавода и парка были оцеплены. Пользователи Telegram тогда призвали эвакуировать предприятие за черту города ради безопасности жителей.

Согласно официальным данным, с ноября 2025 года в Таганроге в результате воздушных атак погибли по меньшей мере пять человек. В сообщениях об этих инцидентах упоминались адреса, расположенные неподалеку от ТАНТК имени Бериева.