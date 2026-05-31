Жильцы домов в Ростовской области эвакуированы после атаки БПЛА
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В результате атаки беспилотника в Ростовской области загорелось хранилище топлива, жильцы ближайших частных домов эвакуированы.
Как писал "Кавказский узел", 30 мая беспилотники были сбиты в Ростове-на-Дону, Таганроге, Сальске, а также в семи районах Ростовской области, в том числе Матвеево-Курганском. В Таганроге два человека пострадали в результате попадания БПЛА в частный дом, а в порту загорелись танкер, резервуар с топливом и административное здание. Властям города поступило 21 обращение от горожан в связи с повреждениями стёкол в зданиях и сооружениях.
Минувшей ночью в Матвеево-Курганском районе "из-за падения обломков БПЛА" загорелось топливное хранилище частного предприятия, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
"Жители близлежащих частных домов эвакуированы в целях обеспечения безопасности. Людям ничего не угрожает. Экстренные службы работают на месте происшествия, прибыл пожарный поезд, приступил к тушению пожара. Информация о пострадавших не поступала", - написал он.
В поселке Матвеево-Курган в результате атаки БПЛА повреждены аптека, два магазина и автомобиль, отметил чиновник. "Повреждены крыша, остекление и газовая труба. Поступление газа перекрыто. Пострадавших нет", - говорится в публикации.
Напомним, повреждения автомобилей неоднократно фигурировали в сводках о последствиях атак БПЛА в Ростовской области, но до декабря 2025 года компенсации за них не были предусмотрены. Лишь после того как житель Таганрога, лишившийся автомобиля, задал на прямой линии с губернатором вопрос о выплатах, власти определили порядок компенсаций автовладельцам. Постановление предусматривает выплату до 500 тысяч рублей за поврежденный автомобиль и до миллиона за уничтоженный.
В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.