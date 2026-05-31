Жильцы домов в Ростовской области эвакуированы после атаки БПЛА

В результате атаки беспилотника в Ростовской области загорелось хранилище топлива, жильцы ближайших частных домов эвакуированы.

Как писал "Кавказский узел", 30 мая беспилотники были сбиты в Ростове-на-Дону, Таганроге, Сальске, а также в семи районах Ростовской области, в том числе Матвеево-Курганском. В Таганроге два человека пострадали в результате попадания БПЛА в частный дом, а в порту загорелись танкер, резервуар с топливом и административное здание. Властям города поступило 21 обращение от горожан в связи с повреждениями стёкол в зданиях и сооружениях.

Минувшей ночью в Матвеево-Курганском районе "из-за падения обломков БПЛА" загорелось топливное хранилище частного предприятия, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

"Жители близлежащих частных домов эвакуированы в целях обеспечения безопасности. Людям ничего не угрожает. Экстренные службы работают на месте происшествия, прибыл пожарный поезд, приступил к тушению пожара. Информация о пострадавших не поступала", - написал он.

В поселке Матвеево-Курган в результате атаки БПЛА повреждены аптека, два магазина и автомобиль, отметил чиновник. "Повреждены крыша, остекление и газовая труба. Поступление газа перекрыто. Пострадавших нет", - говорится в публикации.

Напомним, повреждения автомобилей неоднократно фигурировали в сводках о последствиях атак БПЛА в Ростовской области, но до декабря 2025 года компенсации за них не были предусмотрены. Лишь после того как житель Таганрога, лишившийся автомобиля, задал на прямой линии с губернатором вопрос о выплатах, власти определили порядок компенсаций автовладельцам. Постановление предусматривает выплату до 500 тысяч рублей за поврежденный автомобиль и до миллиона за уничтоженный.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.