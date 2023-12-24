Житель Кубани пожаловался на неоказание медпомощи в СИЗО

24 декабря 2023, 07:26

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Обвиняемый по делу о подготовке к уничтожению вышек сотовой связи житель Кубани Николай Набиев пожаловался, что администрация СИЗО, в котором он содержится, отказывает ему в лечении. Адвокат отметил, что Набиев дважды перенес инфаркт и что он инвалид третьей группы.

По версии следствия, 65-летний житель Краснодарского края Николай Набиев вместе с двумя другими обвиняемыми – Мариной Захаровой и Сергеем Кузовенко состояли в группировке, которая закупила оружие для уничтожения вышек сотовой связи. Набиев обвинен в участии в незаконном вооруженном формировании и обороте оружия.

Набиев содержится в СИЗО Армавира. По его словам, он неоднократно обращался за медпомощью к администрации изолятора, но она ему оказана не была. Во время суда Набиеву пришлось вызвать скорую помощь, привели 23 декабря "Кавказ Реалии"* слова адвоката Сергея Куляницы.

Карточка дела Набиева опубликована на сайте Краснодарского краевого суда. В материалах дела указано, что, по словам адвоката, житель Кубани является инвалидом третьей группы и имеет ряд хронических заболеваний, дважды перенес инфаркт.

"Кавказский узел" ранее писал о протестах против установки вышек сотовой связи в регионах юга России. В июле 2021 года жители поселка Скелеватский в Красном Сулине Ростовской области провели акцию против установки вышки сотовой связи вблизи своих домов. Они заявили, что боятся влияния излучения на здоровье.

Весной 2020 года распространение одной из конспирологических теорий привело к сожжению GSM-вышки в Северной Осетии. В конце мая жители дагестанского селения Новый Чиркей на сходе также пригрозили сжечь вышку сотовой связи. По их мнению, вышка построена для распространения сигнала по стандартам связи 5G. Их обеспокоило, что излучение от оборудования окажется вредным для здоровья.

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