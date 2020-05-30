Вопрос о вышке сотовой связи разделил жителей Нового Чиркея

30 мая 2020, 04:41

Связисты установили вышку сотовой связи в селе Новый Чиркей Кизилюртовского района без согласования с местными жителями, пояснили жители села, принявшие участив в протестной акции. Если люди лишаться сотовой связи и доступа в Интернет, участники протеста первыми потребуют восстановить связь, считают другие жители села. Противники установки вышки также разделились по гендерному признаку. После первого видеообращения, записанного женщинами села Новый Чиркей, появилось видеообращение мужчин.

Как сообщал "Кавказский узел", жители 28 мая селении Новый Чиркей Кизилюртовского района 28 мая на сходе пригрозили сжечь вышку сотовой связи. По мнению местных жителей, вышка построена для распространения сигнала по стандартам связи 5G. Их обеспокоило, что излучение от оборудования окажется вредным для здоровья.

Высокая опора для базовой станции была установлена рано утром 28 мая, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель села Ахмед, принимавший участие в сходе. «До этого момента мы не знали, что там появится сотовая вышка. Да, шли бетонные работы, что-то заливались, но при этом нам говорили, что готовится площадка для трансформатора. А утром мы увидели длинный столб», - рассказал он.

Люди стали созваниваться друг с другом и так по «сарафанному радио» собрался стихийный сход села недовольных новым сооружением, пояснил Ахмед. «Мы возмущены. Вышка стоит в районе школы, а недалеко еще есть и детский сад. Конечно, мы опасаемся, что излучение может сказаться на наших детях. Все эти вышки вредны. В этом и есть главная причина нашего недовольства», - отметил он.

Необходимости, считает сельчанин, в вышке нет, так как «в селе нет проблем с мобильной связью».

Отметим, что не все жители Нового Чиркея разделили негодование односельчан относительно установленной вышки.

Житель села Магомедрасул недоумевает по поводу возмущения жителей. По его словам, поводом для акции против вышек стало «сарафанное радио» в мессенджерах, где сообщалось о вреде подобных объектов. «Все пользуются мобильным интернетом, общаются в мессенджерах. Если все это отключить, (участники акции) первыми пойдут на митинг с требованием восстановить связь», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Противники установки вышки также разделились по гендерному признаку. После первого видеообращения, записанного женщинами села Новый Чиркей, появилось видеообращение мужчин. Оно опубликовано 29 мая в группе tut.dagestan в Instagram и по данным на 3.19 мск 30 мая собрало более 49 тысяч просмотров и 384 комментария.

В ролике в кадре стоят 15 мужчин прямо под вышкой, появление которой и вызвало негодование в селе. Выступивший от имени джамаата села мужчина сообщил, что они встречались в главой района, который пообещал, что ничего без желания джамаата делаться не будет и в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о демонтаже вышке.

"5G уже давно работает в некоторых странах, и все отлично», - написал в комментариях nas_bro.

«Зачем пользоваться тогда остальными благами цивилизации?» - задался вопросом nezadrachivay, добавив, что так республика "и дальше будет в болоте невежества".

«Когда появился 4G тоже писали всякую ахинею и сжигали вышки. Уверен у каждого выступающего дома есть вай-фай, который тоже обновили до 6 версии. Придется тогда и вай-фай ликвидировать, от вай-фай же тоже есть излучение. И микроволновки выкинуть надо», - написал abu_ahmadik.

К сельчанам в день акции выехал глава района Магомед Шабанов, подтвердил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы администрации муниципалитета. «Глава заверил, что в селе не будет ничего, что могло бы принести вред местным жителям. Планируется установить обычную сотовую вышку, такие же стоят везде, во всем мире. Она будет поддерживать связь мобильных телефонов, которыми пользуются все, в том числе и жители села», - отметил сотрудник администрации.

В настоящий момент, добавил он, установлена только опора, никакого оборудования не было пока еще монтировано. «Компетентные специалисты проверят, какое оборудование планируется установить. Если выяснится, что оно может причинить вред, то вышка однозначна будет демонтирована. Если же она не несет никакого вреда, то мы предполагаем, что и жители тогда не станут возражать. В любом случае, все будет решаться в согласовании с местным населением», - отметил он.

На каждую антенну вышек Роспотребнадзор даёт санитарно эпидемиологическое заключение на размещение, а разрешение на ввод в эксплуатацию базовой станции выдается после замеров аккредитованной лаборатории, пояснил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник дагестанском управлении ведомства. «Санитарная защитная зона устанавливается в том случае, если от земли на высоте от 2 метров результаты замер будут установленного норматива в 10,0 мкВт/ст2. Только в этом случаи устанавливается защитная зона от антенны. Обычно результаты замер не превышают 2-3 мкВт /ст2», - отметил представитель управления.

Минкомсвязи Дагестана заявило об отсутствии в регионе 5G-вышек

В республике действуют сети второго, третьего и четвертого поколения или иначе – 2G, 3G, 4G (LTE), которые используют операторы большой тройки: "МегаФон", МТС и "Билайн", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Минкомсвязи Дагестана.

20 апреля в североосетинском селении Ногир была сожжена GSM-вышка, и населенный пункт остался без связи. Глава региона Вячеслав Битаров заявил, что поджог совершили люди, которые не верят в существование коронавируса, боятся ввода сети пятого поколения (5G) и "чипирования". В управлении информационных технологий и связи республики заверили местных жителей, что технологии связи нового поколения не представляют угрозы для здоровья. После поджога вышки в Ногире было возбуждено уголовное дело. На связь вышек 5G и распространение коронавируса указывают ковид-диссиденты, которые считают распространение инфекции следствием заговора. Один из известнейших ковид-диссидентов в России, оперный певец и активист Вадим Чельдиев, побуждал жителей Северной Осетии выйти на митинг против режима самоизоляции, отмечая, в частности, установку вышек 5G-связи. "Вдумайтесь, что они делают, друзья: под шум волны, пока вы сидите дома, уже установили эти вышки 5G", - говорил он своим сторонникам.

«По результатам замеров скорость в сети 4G сопоставима со скоростью проводного интернета – до 100 Мбит/сек .Во многих населенных пунктах мобильный интернет заменен проводным при его отсутствии. Это относится и к небольшим селам в нашей республике», - рассказал представитель министерства.

Он отметил, что сетей стандарта 5G в России на сегодняшний день нет ни у кого из операторов связи, включая Дагестан. А имеющиеся базовые станции всех типов в республике соответствуют государственным стандартам и полностью исключают опасное для здоровья воздействие излучаемых электромагнитных волн на организм человека.