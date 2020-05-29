Дагестанские сельчане пригрозили сжечь 5G-вышку

29 мая 2020, 19:05

Жители Нового Чиркея в Кизилюртовском районе заявили, что не нуждаются в высокоскоростном интернете, и потребовали демонтировать вышку 5G-связи. Дагестанский певец Курбан Кулизанов поддержал протестующих и призвал министра связи разъяснить, не опасны ли такие вышки для здоровья. Одни пользователи Instagram высмеяли борьбу против новых технологий, другие поддержали протестующих.

Как писал "Кавказский узел", 20 апреля в североосетинском селении Ногир была сожжена GSM-вышка, и населенный пункт остался без связи. Глава региона Вячеслав Битаров заявил, что поджог совершили люди, которые не верят в существование коронавируса, боятся ввода сети пятого поколения (5G) и "чипирования". В управлении информационных технологий и связи республики заверили местных жителей, что технологии связи нового поколения не представляют угрозы для здоровья. После поджога вышки в Ногире было возбуждено уголовное дело.

На связь вышек 5G и распространение коронавируса указывают ковид-диссиденты, которые считают распространение инфекции следствием заговора. Один из известнейших ковид-диссидентов в России, оперный певец и активист Вадим Чельдиев, побуждал жителей Северной Осетии выйти на митинг против режима самоизоляции, отмечая, в частности, установку вышек 5G-связи. "Вдумайтесь, что они делают, друзья: под шум волны, пока вы сидите дома, уже установили эти вышки 5G", - говорил он своим сторонникам.

Жители дагестанского села Новый Чиркей на сходе выразили возмущение установкой вышки 5G, сообщил 28 мая на своем сайте телеканал "360". Дата проведения схода в публикации не уточняется. Публикация сопровождается видео, размещенным в тот же день в соцсетях и Instagram, и Telegram.

На видео за всех говорит одна жительница села, окруженная плотной толпой женщин. Все они в медицинских масках, на руках выступающей хорошо видны медицинские перчатки. В отдалении стоят и мужчины. На видео запечатлены десятки человек. "Как крысы приехали сюда, установили и убежали. Мы, народ села, все против. <...> Здесь у нас, в селе, не собираются открывать ни кораблестроение, ни научные открытия [не собираются делать], ни связь с космосом", - говорит выступающая, заключая, что сельчанам "не нужен высокоскоростной интернет".

Женщина выразила уверенность, что излучение от новой вышки вредит здоровью. "Для чего нам эта вышка? Здесь школы, здесь садики, здесь стадионы, все дети, нам это излучение, второй Чернобыль, абсолютно не нужно", - заявляет протестующая. Говоря от имени всех жителей села, она пригрозила уничтожить вышку. "Если наши требования не будут услышаны, то мы сами возьмем и сожжем эту вышку. Пожалуйста, примите меры", - заключает выступающая.

Дагестанский певец Курбан Кулизанов, 28 мая опубликовавший видео схода на своей странице в Instagram, пояснил, что местные жители обращаются к федеральным и республиканским властям. Из текста, которым он сопроводил публикацию видео, следует, что жители Нового Чиркея считают недопустимым установку таких вышек без их ведома и убеждены, что вышки способны "заразить людей радиациями больше, чем пандемией".

К 19.05 мск 29 мая эта публикация собрала 5428 просмотров и 109 комментариев. У страницы Кулизанова 41,7 тысячи подписчиков. Многие пользователи соцсети поддержали протест. "Молодцы - вот как надо свои права отстаивать", - написал kosmdfdj. "И так болезни много, вышки еще не хватало. Молодцы", - высказался umaxan_gazixanov.

Вместе с тем видео вызвало немало ироничных комментариев. "Выкидывайте сотовый, телевизор, машину, электричество, купите лошадь, быка и плуг. Диваны тоже не нужны - кинете бурку на глиняный пол. И еще, не стойте перед видеокамерой - шайтан душу украдёт!" - пошутил над противниками современных технологий 05ru1413.

"Извините, я не уловила связь между скоростным интернетом и Чернобылем. Может кто объяснить?" - спросила dasharyf. "Просто паника у людей, насмотрелись Youtube", - ответил ей shuaib9045. Тот же пользователь усомнился в том, что в Новом Чиркее установлена именно вышка 5G. "Да эти вышки 5G в последнюю очередь дойдут до республики. С чего они вообще взяли, что это вышка 5G? Тут местами 2G еле ловит", - отметил он.

Сегодня певец Курбан Кулизанов опубликовал и собственное видеообращение, в котором потребовал от министра связи Дагестана Сергея Снегирева ответить на вопросы жителей республики об опасности вышек 5G для здоровья. "Для чего нужны эти вышки? Почему все скрывается, и почему народ должен узнавать все [об этих вышках] через интернет и разного рода рассылки?" - спросил у министра Кулизанов.

К 19.05 мск 29 мая эта публикация собрала 1279 просмотров и 45 комментариев.

На сайтах Минсвязи Дагестана, главы республики и администрации селения Новый Чиркей к 19.05 мск 29 мая не появилось комментариев относительно требований сельчан.

Отметим, что акция протеста в Новом Чиркее прошла на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в республике. Только за минувшие сутки в Дагестане умерли от коронавируса 50 человек. Общее число смертей от инфекции достигло 201 - по этому показателю регион в целом по России уступает лишь Москве и Московской области, опережая даже Санкт-Петербург.

Наряду со смертями от коронавируса резко выросла смертность от внебольничной пневмонии. По данным, которые еще 17 мая озвучил глава дагестанского Минздрава, с начала пандемии от внебольничной пневмонии умерли 657 пациентов. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов полагает, что в действительности эти люди умерли от коронавируса, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

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