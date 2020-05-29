Доля Дагестана в числе смертей от коронавируса по СКФО превысила 50%

29 мая 2020, 18:20

За сутки в Северо-Кавказском федеральном округе скончались от коронавируса 60 человек, 50 из них жители Дагестана. Общее число умерших от коронавируса в СКФО достигло 373, на Дагестан приходится 201 из этих смертей.

Как информировал "Кавказский узел", 28 мая число умерших от коронавируса в СКФО достигло 313, а число заражений с начала пандемии – 16 240. По приросту и общему числу заражений, а также по числу умерших от коронавируса лидировал Дагестан, по суточному приросту смертей и по числу зараженных на 100 тысяч населения – Северная Осетия, по числу активных больных – Кабардино-Балкария.

В Дагестане наряду со смертями от коронавируса резко выросла смертность от внебольничной пневмонии. По данным, которые 17 мая озвучил глава дагестанского Минздрава, с начала пандемии от внебольничной пневмонии умерли 657 пациентов. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов полагает, что в действительности эти люди умерли от коронавируса, сообщается в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

За минувшие сутки от коронавируса скончались два жителя Кабардино-Балкарии, общее число смертей в этой республике достигло 16, сообщил Минздрав региона. Два пациента с COVID-19 умерли и на Ставрополье. По данным на правительственном сайте "Стопкоронавирус", в Северной Осетии за сутки умерли шесть человек, а в Дагестане – сразу 50.

Всего с начала пандемии, по данным на 10.35 мск 29 мая, от коронавируса умер 201 житель Дагестана. По числу смертей эта республика уступает в России лишь Москве и Московской области, опережая даже Санкт-Петербург. В Ингушетии 50 умерших, на Ставрополье – 45, в Северной Осетии – 43, в Чечне – 13, в Карачаево-Черкесии – пять, следует из данных на сайте "Стопкоронавирус". Данных о двух новых смертях в Кабардино-Балкарии там нет.

Таким образом, по официальным федеральным и региональным данным, за сутки в Северо-Кавказском федеральном округе умерли от коронавируса 60 человек, а всего с начала пандемии – 373. На Дагестан приходятся 201 из этих смертей, то есть 53,9%.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Общее число случаев заражения в СКФО выросло за сутки на 458 и достигло 16 698. Наибольшее число новых случаев заражения (125) пришлось на Дагестан, по суточному приросту республика переместилась с девятого на десятое место среди субъектов РФ. В Ставропольском крае тесты на вирус дали положительный результат у 82 человек, в Кабардино-Балкарии – у 81, в Карачаево-Черкесии – у 56, в Северной Осетии – у 51, в Ингушетии – у 45, а в Чечне – у 18, указано в сегодняшней публикации на сайте Роспотребнадзора России.

Дагестан с большим отрывом лидирует в СКФО и по общему числу заражений (4704). В Северной Осетии 2858 случаев заражения с начала пандемии, в Кабардино-Балкарии – 2673, в Ставропольском крае – 2320, в Ингушетии – 2000, в Чечне – 1192, а в Карачаево-Черкесии – 951, указано в таблице на сайте "Стопкоронавирус".

При этом в Дагестане выздоровело подавляющее большинство зараженных – 4412. Активных больных только 91, то есть в их число не включены даже многие из тех, у кого коронавирус был подтвержден за минувшие сутки. В других регионах СКФО активных больных намного больше. В Кабардино-Балкарии – 1676, на Ставрополье 1284, в Ингушетии – 1141, в Северной Осетии – 1057, в Карачаево-Черкесии – 650, а в Чечне – 392.

Худшей по числу случаев заражения на 100 тысяч населения является ситуация в Северной Осетии (410,14) и Ингушетии (394,43). В Дагестане на каждые 100 тысяч жителей приходится 151,21 случай заражения. Самая низкая заболеваемость зафиксирована на Ставрополье – 82,75 случая на каждые 100 тысяч человек.

По данным Росстата, 1 января 2020 года самыми населенными регионами СКФО были Дагестан и Ставропольский край, там проживали соответственно 3,11 млн и 2,8 млн человек. Население Чечни составляло 1,478 млн человек, Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, Северной Осетии – 697 тысяч, Ингушетии – 507 тысяч, а Карачаево-Черкесии – 465 тысяч человек, информирует сайт ведомства.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, содержатся в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".