Дезинфекция улицы. Фото: REUTERS/Eduard Korniyenko

29 мая 2020, 09:08

Число умерших от COVID-19 на Ставрополье достигло 45

В Ставропольском крае умерли еще два пациента с коронавирусом, сообщил сегодня губернатор Владимир Владимиров. Общее число заражений в регионе, по его словам, выросло за сутки на 82.

Как сообщал "Кавказский узел", в Ставропольском крае на 28 мая было зафиксировано 2238 случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли 43 человека, у которых был подтвержден COVID-19.

На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в Ставропольском крае, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о ситуации по коронавирусу в регионе за последние сутки. "Новая информация о коронавирусе в нашем крае и снова печальная. Скончались еще два человека с подтвержденным диагнозом. Всего умерших уже 45. За сутки у нас 82 новых случая заболевания", – написал Владимиров сегодня на своей странице в Instagram.

По его словам за все время COVID-19 на Ставрополье заразились 2320 человек, в том числе 208 детей. "В тяжелом состоянии 34 пациента, в средней степени тяжести – 215. Выздоровевших и выписанных из-под меднаблюдения – 991 за весь период", – отметил глава региона.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"77 новых случаев заражения COVID-19 зафиксированы на Ставрополье", "Два новых случая смерти зарегистрированы на Ставрополье", "Сотрудники скорой на Ставрополье пожаловались на невыплаты по COVID-19".

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