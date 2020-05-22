Два новых случая смерти зарегистрированы на Ставрополье

22 мая 2020, 08:43

Число смертей от коронавируса в Ставропольском крае выросло до 36, а случаев заражения - до 1781.

Как сообщал "Кавказский узел", к 21 мая число умерших от коронавируса в Ставропольском крае составляло 34, зараженных - 1728.

"За сутки в нашем крае скончались еще два человека, у которых был подтвержден этот диагноз. Всего умерших уже 36", написал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сегодня на своей странице в Instagram.

По его данным, за сутки выявлены еще 53 заболевших, и их общее число составило 1781. "Среди пациентов 162 - дети. Сейчас 22 пациента остаются в тяжелом состоянии,

в средней степени тяжести - 131. За все время выздоровели и вышли из-под меднаблюдения 680 человек", - сказано в сообщении главы региона.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных в регионах на юге России и Южном Кавказе. О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования коронавирусом, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина размещена в материале "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".