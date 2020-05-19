Врач в приемном покое. Фото: Влад Александров, ЮГА.ру

19 мая 2020, 07:34

Сотрудники скорой на Ставрополье пожаловались на невыплаты по COVID-19

Работники станции скорой помощи Степновской райбольницы пожаловались на отсутствие выплат, положенных медперсоналу и врачам, работающим с больными коронавирусом. Прокуратуре и Следкому региона поручено провести проверку, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Сотрудники скорой помощи Степновской райбольницы Ставропольского края пожаловались на отсутствие выплат за работу с пациентам, зараженными COVID-19, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. "Поступило тревожное сообщение из Степновской районной больницы. Сотрудники скорой помощи пожаловались на то, что не получили объявленные Президентом РФ выплаты за работу с коронавирусными больными. Мы очень подробно с этим случаем разберемся, проверим действия главврача", – написал Владимиров 18 мая на своей странице в Instagram.

По краю в медучреждения перечислено 150 млн рублей для выплат медперсоналу и врачам, которые работают с больными коронавирусом. В целом это 6990 человек. "Из этих средств по всему краю на всех счетах медучреждений оставалось только 1 рубль 50 копеек. Это значит, деньги уже у людей. Они выплачены", – подчеркнул губернатор.

Он попросил обратить внимание на ситуацию следственное управление Следкома по региону и прокуратуру.

Как сообщал "Кавказский узел", число инфицированных коронавирусом в Ставропольском крае на 18 мая составило 1465 человек, скончались 28 пациентов, у которых ранее был диагностирован COVID-19.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. Советы специалистов о том, как избежать инфицирования коронавирусом, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина размещена в материале "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Ставрополье осталось лидером по новым смертям от коронавируса в СКФО", "Две новых смерти пациентов с COVID-19 зафиксированы на Ставрополье", "Режим самоизоляции продлен на Ставрополье до 24 мая".

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