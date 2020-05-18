Забор крови. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

18 мая 2020, 08:47

Две новых смерти пациентов с COVID-19 зафиксированы на Ставрополье

Еще два человека скончались от коронавирусной инфекции в Ставропольском крае, общее число умерших достигло 28, сообщил сегодня губернатор региона.

Как писал "Кавказский узел", в 17 мая наибольший прирост случаев заражения за сутки в СКФО был зарегистрирован в Ставропольском крае, где тесты на COVID-19 подтвердились у 98 человек. Всего в крае насчитывалось 26 умерших от коронавируса и 1465 зараженных.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в Ставропольском крае, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

"За минувшие сутки скончались еще двое пациентов с подтвержденным диагнозом. За все время - уже 28 человек", - сообщил сегодня на своей странице в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

По его данным, 28 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в состоянии средней степени тяжести - 98 зараженных. За день число случаев заболевания увеличилось на 65, общее число инфицированных составляет 1530 человек, 140 из которых - дети. Выздоровели за все время 514 человек, отметил Владимиров.

"Кавказский узел" также писал, что 15 мая власти Ставропольского края расширили список точек розничной торговли, которым разрешено работать, но продлили режим самоизоляции до 24 мая. Власти ослабляют ограничения, несмотря на ухудшение ситуации с коронавирусом в регионе, указали комментаторы в Instagram.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. Советы специалистов о том, как избежать инфицирования коронавирусом, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина размещена в материале "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"73 новых случая заражения подтверждены в Кабардино-Балкарии", "Число пациентов с коронавирусом выросло в Чечне до 865", "Дагестанские журналисты указали на просчеты властей в ситуации с COVID-19".

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