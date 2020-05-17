Медицинский работник возле пациента. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov 

17 мая 2020, 13:58

Число умерших от COVID-19 в СКФО выросло за счет Дагестана

Два пациента с коронавирусом скончались в Дагестане, и общее число смертей в СКФО достигло 125. Наибольший в округе прирост случаев заражения за сутки зарегистрирован в Ставропольском крае, где тесты на COVID-19 подтвердились у 98 человек.

Как писал "Кавказский узел", к 10.35 мск 16 мая число зараженных в регионах СКФО выросло за сутки на 372 и достигло 11 346. Общее число умерших в округе выросло за сутки до 123 после того, как от коронавируса умерли два пациента в Северной Осетии и один в Карачаево-Черкесии.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За сутки, к 10.35 мск 17 мая, число умерших в Северо-Кавказском федеральном округе выросло до 125, следует из данных, размещенных на правительственном сайте "Стопкоронавирус.рф". Согласно публикации, две новых смерти пациентов зарегистрированы в Дагестане, где общее число умерших достигло 29. В остальных регионах округа количество зарегистрированных смертей не изменилось: в Ингушетии их по-прежнему 35, в Ставропольском крае - 26, в Северной Осетии - 15, в Чечне – девять, в Кабардино-Балкарии - семь, а в Карачаево-Черкесии - четыре.

Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы за сутки во всех семи регионах СКФО. При этом наибольший прирост зарегистрирован в Ставропольском крае, где подтвердились тесты на вирус у 98 пациентов. В Дагестане зафиксирован 91 новый случай заражения, в Северной Осетии – 74, в Кабардино-Балкарии – 69. В остальных трех регионах округа число новых случаев инфицирования заметно ниже: в Ингушетии их 37, в Чечне - 25, в Карачаево-Черкесии - 19.

При этом по общему числу зараженных Дагестан по-прежнему лидирует среди регионов СКФО: в этой республике зафиксирован 3371 пациент с коронавирусом. В Северной Осетии насчитывается 2090 зараженных, в Кабардино-Балкарии – 1759, в Ингушетии – 1480, на Ставрополье – 1465, в Чечне - 943, а в Карачаево-Черкесии - 651. Таким образом, за сутки число зараженных в СКФО выросло на 413 и достигло 11 759.

По данным Росстата на 1 января 2020 года, Дагестан и Ставрополье самые населенные регионы СКФО, там живут 3,11 млн и 2,8 млн человек соответственно. Население Чечни - 1,478 млн человек, Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, Северной Осетии – 697 тысяч, Ингушетии – 507 тысяч, а Карачаево-Черкесии – 465 тысяч человек, информирует сайт ведомства.

В Дагестане за сутки выздоровели 135 человек, а общее число выздоровевших достигло 1705. Республика лидирует в СКФО по обоим этим показателям. В Северной Осетии выздоровел 1041 пациент (из них 23 за сутки), в Кабардино-Балкарии - 407 (51 за сутки), в Ингушетии – 353 (семь за сутки), на Ставрополье - 526 (40 за сутки), в Чечне 580 (11 за сутки), в Карачаево-Черкесии – 189 (из них 10 за сутки).

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, содержатся в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина указаны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Пользователей соцсети возмутили слова главы Минздрава Дагестана об умерших врачах", "Минздрав объяснил рост заболеваемости в Каспийске небрежностью его жителей", "Власти Азербайджана анонсировали смягчение карантинных мер".

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