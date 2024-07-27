Кадыров заявил об отправке из Чечни на Украину 45 тысяч бойцов

27 июля 2024, 07:23

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

С начала специальной военной операции из Чечни на Украину отправлено 45 тысяч бойцов, в том числе свыше 18 тысяч добровольцев, отчитался глава республики Рамзан Кадыров.

Как информировал "Кавказский узел", глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно отчитывается об отправке в зону военной операции на Украине групп бойцов, прошедших подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Последний раз об отправке такой группы Кадыров сообщил 24 июля.

С начала специальной военной операции на Украине из Чечни в зону ее проведения направлено 45 тысяч бойцов, из которых 18 тысяч – добровольцы, сообщил Рамзан Кадыров в ходе пленарного заседания всероссийского цифрового форума фонда "Защитники Отечества" в Грозном.

На нужны СВО власти Чечни всего потратили более 33 миллиардов 315 миллионов рублей. Это внебюджетные средства, в том числе – из фонда Ахмата Кадырова. Деньги были направлены на материальную, социальную и медицинскую помощь военнослужащим, а также на поддержку их семей, отметил глава республики.

"Для нужд спецоперации фондом (имени Ахмат-Хаджи Кадырова) закуплено свыше 1,7 тысячи единиц спецтранспорта, около 6 тысячи квадрокоптеров, 32 тысячи средств связи, 83 тысячи комплектов экипировки, а также тепловизоры, антидроны и иная необходимая техника", – привел 26 июля ТАСС слова Кадырова.

Напомним, данные властей Чечни про общее число отправленных из республики на Украину с 24.02.2022 года силовиков не учитывают числа выбывших военных, находящихся на казарменном положении, в отгулах или уехавших из зоны боевых действий в рамках ротации.

На фоне спекуляций на большом числе отправленных силовиков с ноября 2022 года каждое свое сообщение об отправке очередной группы Кадыров сопровождает призывом обратиться в мэрию Грозного и записаться добровольцем. При этом глава Чечни регулярно заявляет о том, что поток добровольцев не снижается и что проблем с их набором нет. Президенту России Владимиру Путину в мае 2023 года Кадыров отчитался, что в неделю из Чечни отправляется по 200 добровольцев.

Фонд Кадырова был создан в 2004 году, с момента основания его президентом является вдова Ахмата Кадырова Аймани Кадырова, а их сын, глава республики Рамзан Кадыров, занимает должность председателя попечительского совета. Стройки помпезных небоскребов, баснословные гонорары звездам и турниры по боям без правил упоминаются наряду с обычными для чиновничьих отчетов социальными и экономическими проектами, когда речь идет о деятельности фонда имени Кадырова. Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.