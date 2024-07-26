Мазай Рамазанов. Фото: сайт Дагестанского центра медицины катастроф

26 июля 2024, 15:39

Чиновник Минздрава Дагестана стал подозреваемым по второму делу о взятке

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Второе дело о взятке расследуется в отношении бывшего замминистра здравоохранения Дагестана Мазая Рамазанова. По версии следствия, он получил от коммерческой организации 400 тысяч рублей за помощь в заключении с министерством контракта на поставки питания.

 23 октября суд отправил под арест бывшего замминистра здравоохранения Дагестана Мазая Рамазанова, обвиненного во взяточничестве. По версии следствия, с января 2019 года по декабрь 2021 года чиновник получал взятки от поставщика медоборудования в больницы Дагестана и таким образом получил не менее 87,7 миллиона рублей. 

25 октября суд в Махачкале избрал меру пресечения второму фигуранту дела Мазая Рамазанова. Имя и должность второго обвиняемого, отправленного под домашний арест, следствие и суд не назвали.

Начато расследование второго  уголовного дело в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения Дагестана, сообщило сегодня следственное управление Следкома России по Дагестану. 

По версии следствия, в декабре 2020 года, подозреваемый получил от директора коммерческой организации взятку в  400 тысяч рублей за помощь в заключении с министерством здравоохранения республики госконтракта на поставку специализированного лечебного питания, указано в Telegram-канале ведомства.

В отношении взяткодателя также возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 291 УК РФ, указано в сообщении.

Многочисленные проблемы в медицинской сфере Дагестана, в частности, проблема нехватки оборудования, сохраняются на протяжении многих лет. Организация "Монитор пациента" еще в 2018 году выпустила документальный фильм о коррупции в сфере здравоохранения республики. В мае 2023 года власти Дагестана признали, что медучреждения республики и качество их услуг не отвечают современным требованиям.

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Автор: "Кавказский узел"

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