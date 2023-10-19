19 октября 2023, 02:38

Замглавы Минздрава Дагестана задержан по делу о взятке

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший заместитель министра здравоохранения Дагестана подозревается в получении взяток на общую сумму более 87 млн рублей, сообщил республиканский Следком.  

Согласно версии следствия, взятки высокопоставленный чиновник получал от поставщика медицинского оборудования в больницы Дагестана.

В течение почти трех лет, с января 2019 года по декабрь 2021 года, чиновник, находясь в Махачкале, получал от посредника взятки от индивидуального предпринимателя, утверждается в сообщении официального Telegram-канала Следкома Дагестана.

Сумма каждой взятки составляла 10% от общей суммы каждого госконтракта на поставку медоборудования, который заключался с предпринимателем. По информации следствия, за три года чиновник таким образом получил не менее 87,7 млн рублей. 

Чиновнику, чье имя в сообщении ведомства не указано, вменяется получение взятки в особо крупном размере - часть 6 статьи 290 УК России, которая предусматривает от восьми до пятнадцати лет заключения.

В отношении посредника и взяткодателя также возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям: первому может грозить от семи до двенадцати лет заключения, второму - от восьми до пятнадцати. В Следкоме добавили, что "решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения".

В коротком видеосюжете ведомства показано лишь начало операции по задержанию чиновника - бойцы спецназа перелезают через высокий забор и заходят в большой частный дом. Самого момента задержания подозреваемого на видео нет, обстановки дома и каких-либо изъятых предметов не демонстрируется. Далее из записи следует, что в управление СК по Дагестану на допрос доставили женщину в сером платке, чье лицо на видео скрыто.

"Кавказский узел" писал, что многочисленные проблемы в медицинской сфере Дагестана, в частности проблема нехватки оборудования, сохраняются на протяжении многих лет. Организация "Монитор пациента" еще в 2018 году выпустила документальный фильм "Порок" о коррупции в сфере здравоохранения республики. В мае 2023 года власти Дагестана признали, что медучреждения республики и качество их услуг не отвечает современным требованиям.

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Примечание:

"Журналисты назвали арест Магомедова следствием конфликтов элит в Дагестане", "Инфраструктура Дагестана названа главной проблемой во время визита Путина", "Принципиальность борьбы с коррупцией в Дагестане поставлена под сомнение".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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